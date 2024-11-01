西甲｜新三叉戟火力全開 巴塞穩勝愛斯賓奴

志切重奪西甲冠軍的巴塞隆拿，上輪在國家打吡大炒宿敵皇家馬德里，將聯賽榜領先優勢拉開至6分，氣勢勁爆。周日晚上「地上最強」將迎來另一場「打吡」戰，主場對愛斯賓奴；巴塞新三叉戟火力勁爆媲美昔日「MSN」，要打敗狀態低迷的愛斯賓奴，應是易如反掌。(球賽編號FB3273，11月3日23:15開賽)

巴塞昔日最強鋒線「MSN」美斯(Lionel Messi)、蘇亞雷斯(Luis Suarez)與尼馬(Neymar)，技術與射術兼備，無堅不摧；如今新一代的巴塞鋒線則由羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)、拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)與耶馬爾(Lamine Yamal)組成，上仗慨贈皇馬4蛋，正是由「羅拔」梅開二度，加上其餘兩鋒各省一粒。今季3人在聯賽接戰11輪後，合共攻入了25球，已較全西甲其餘19隊今屆聯賽入球數字為多；而巴塞全隊入37球，即平均每場聯賽攻入3.63球，數據認真誇張。