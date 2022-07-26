西甲︱曼聯名宿建議迪莊入稟追薪　巴塞繼續高價買人

西甲巴塞羅那在今個夏天繼續豪花資金收購球員，球隊的最新目標是西維爾的守將祖利斯古迪（Jules Kounde）。然而球會的負債未有減少，加上荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）仍堅拒轉會曼聯，其中一個原因是巴塞仍欠其部份薪金。曼聯名宿的加利尼維利（Gary Neville）就認為，迪莊理應上告法院追討，並建議國際職業球員協會（FIFPro）提供協助。

巴塞今季的轉會操作惹歐洲球壇的非議，早前拜仁慕尼黑主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）已批評，巴塞在巨額欠債之下，仍然可以揮霍無度。巴塞最新有傳再度與車路士搶人，率先收購西維爾的法國守將祖利斯古迪，而車路士據報因此感到憤怒，中止巴塞與馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）以及艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）的斟介。

批巴塞財技不道德

另外，巴塞一直希望以出售法蘭基迪莊減債，可是巴塞本身仍拖欠迪莊1,700萬英鎊（約1.6億港元）的薪金未繳清，而他離開的話，將可能強迫放棄追薪。因此「加利仔」加利尼維利在個人Twitter上就建議迪莊應該訴諸法院。加利仔表示：「迪莊應該考慮對巴塞採取法律行動，所有球員都應該支持他。一支球會花費資金在新球員，然後卻不全數支付仍有合約球員是不道德和違法。FIFPro應該阻止這種欺凌。」在早前對皇家馬德里的熱身賽，迪莊更被放在後備，並需要擔任不擅長的中堅位置。

早前有傳媒指出，巴塞羅那目前仍欠全球至少19支球會轉會費。當中最大的一筆是利物浦，巴塞仍未支付2018年菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）的2,500萬英鎊轉會費，至於法蘭基迪莊從阿積士加盟的1,400萬英鎊、馬爾干（Malcom）從波爾多加盟的800萬英鎊亦仍未支付。其他的「債主」還包括其他西班牙球會貝迪斯、艾爾巴、維拉里爾、華倫西亞、拉斯彭馬斯、華拉杜列、拉科魯尼亞及馬德里體育會，而其餘還有意甲的祖雲達斯、葡超的布拉加、德甲的拜仁慕尼黑，還有多支巴西球會甘美奧、明尼路、彭美拉斯及聖保羅。