費歷克（Hansi Flick）執教的巴塞隆拿，本季憑藉富有攻擊性的足球風格，贏得全球不少讚譽，本季已經攻入超過100球。巴塞在歐聯賽場表現穩健，在西甲縮小了與榜首的差距，更只差一場勝利，便能晉級西班牙盃四強。

李華度對芬克領軍的巴塞隆拿給予高度評價︰「我曾說，他們要重奪歐聯冠軍還需要一段時間，畢竟過去幾年發生了太多事情。」他承認如今想法有所改變。「曾經有非常困難的時刻，教練更替、球會內部問題等影響了球隊，但現在他們踢得非常出色，」

讚費歷克有力助巴塞重奪歐聯

談及巴塞隆拿如今充滿吸引力和競爭力的踢法，他說道：「他們的足球讓球迷和全世界都陶醉其中，再次享受觀看球隊比賽的樂趣。」他補充︰「接下來仍然有很多競爭，但今天的巴塞隆拿確實有很大的機會在歐聯走得更遠，甚至有奪冠的可能，」

這位巴西傳奇球星也談到了球隊的前場三叉戟——利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、拉芬夏比洛尼（Raphinha）和耶馬爾（Lamine Yamal），並認為他們有潛力在球隊歷史上留下深刻銘記︰「利雲度夫斯基、耶馬爾和拉芬夏擁有一切條件，能夠成為在巴塞隆拿創造歷史的三人組。他們的表現顯示出，這支球隊的凝聚力非常強。從外部來看，可以看到球員們彼此聯繫緊密、專注比賽，而且沒有個人主義影響球隊。」