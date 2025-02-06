早前來香港踢賀歲盃的巴塞隆拿傳奇球星李華度（Rivaldo），近日接受訪問時談及多個話題，他認為巴塞是歐聯奪冠熱門之一。
費歷克（Hansi Flick）執教的巴塞隆拿，本季憑藉富有攻擊性的足球風格，贏得全球不少讚譽，本季已經攻入超過100球。巴塞在歐聯賽場表現穩健，在西甲縮小了與榜首的差距，更只差一場勝利，便能晉級西班牙盃四強。
李華度對芬克領軍的巴塞隆拿給予高度評價︰「我曾說，他們要重奪歐聯冠軍還需要一段時間，畢竟過去幾年發生了太多事情。」他承認如今想法有所改變。「曾經有非常困難的時刻，教練更替、球會內部問題等影響了球隊，但現在他們踢得非常出色，」
讚費歷克有力助巴塞重奪歐聯
談及巴塞隆拿如今充滿吸引力和競爭力的踢法，他說道：「他們的足球讓球迷和全世界都陶醉其中，再次享受觀看球隊比賽的樂趣。」他補充︰「接下來仍然有很多競爭，但今天的巴塞隆拿確實有很大的機會在歐聯走得更遠，甚至有奪冠的可能，」
這位巴西傳奇球星也談到了球隊的前場三叉戟——利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、拉芬夏比洛尼（Raphinha）和耶馬爾（Lamine Yamal），並認為他們有潛力在球隊歷史上留下深刻銘記︰「利雲度夫斯基、耶馬爾和拉芬夏擁有一切條件，能夠成為在巴塞隆拿創造歷史的三人組。他們的表現顯示出，這支球隊的凝聚力非常強。從外部來看，可以看到球員們彼此聯繫緊密、專注比賽，而且沒有個人主義影響球隊。」
李華度也特別點名表揚17歲的耶馬爾，指後輩成熟表現遠超年齡︰「他踢足球方式就像已經25歲的球員一樣，充滿經驗，游刃有餘。我認為下季他將會穿上巴塞10號球衣。」當年也是巴塞10號仔的李華度說。
李華度讚耶馬爾成熟像25歲球員
談及這名西班牙小將的無限潛力時，他表示：「憑藉他的性格，很快就會成為歐洲和世界最佳球員的競爭者。我非常欣賞及喜歡他的踢波風格」
最後，李華度也讚揚耶馬爾在面對外界關注時保持謙遜，腳踏實地。「他是巴塞隆拿的一顆寶石，一個值得擁有一切美好事物的孩子。你可以看出他非常謙遜，沒有被名氣和金錢沖昏頭腦，我真的很欣賞這樣態度的球員。」
李華度不滿歐聯新賽制
本賽季歐聯引入全新的賽制，而非傳統的小組賽形式，對此，李華度表達不滿，「我不喜歡這個賽制，雖然最後一輪比賽因為多場同時進行而變得緊張刺激。但現在，抽籤結果大於一切。許多球隊過於放鬆，如果他們當初更專注，現在的排名肯定會更好。我們即將迎來曼城對皇家馬德里，這意味著其中一支冠軍級別的球隊將提前出局，」
作者：One Football
原文刊登於 Yahoo 體育