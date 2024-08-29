西甲｜板凳深度足 無懼打快車 皇馬穩勝拉斯彭馬斯

衛冕西甲的皇家馬德里，上輪藉主場打開新季聯賽勝門，今晚深夜西甲快車乘勇造訪弱旅拉斯彭馬斯；憑超班實力及強大板凳深度，即使進攻中場祖迪比寧咸繼續養傷，今場仍有力贏最少2球(球賽編號FB9782，8月30日03:30開賽)。

皇馬早前輕鬆捧走歐超盃後，球迷討論焦點是無敵進攻鐵三角「BMV」，包括祖迪比寧咸、基利安麥巴比及雲尼斯奧斯祖利亞。不過，在聯賽開咧後情況卻似是另一回事，祖迪比寧咸因肌肉受傷，上仗鬥華拉度列缺陣，預計要休戰約一個月；麥巴比兩戰西甲仍未「開齋」，雷聲大雨點小；就連雲尼斯奧斯表現亦未達高峰，同樣未能取得入波。

巴西妖人安迪歷可扭轉局勢

不過，新一代「銀河艦隊」勝在人腳鼎盛，西班牙媒體已迅速整理另一個英文簡寫組合「EGB」，說的是更年輕兼具潛力的安迪歷、艾達古拿及巴謙戴亞斯組合。三人暫時都被安排在比賽中後段登場，同樣具備改變戰局能力；上仗主場3比0大炒華拉度列，巴謙戴亞斯與安迪歷各建一功。

別忘記，皇馬陣內尚有中場費達歷高華維迪與前鋒洛迪高高斯兩位入球高手，主帥安察洛堤快車戰又可派中場老將莫迪歷擔正；加上左閘費特蘭文迪波監刑滿復出，陣容仍變化多端，作客然勝券在握。