西甲｜榜首戰形勢緊湊 馬德里打吡「細」味濃

萬眾矚目的西甲榜首大戰兼馬德里打吡，將在明晚深夜爆發，由皇家馬德里迎戰宿敵馬德里體育會。兩軍積分接近，格外謹慎；考慮到雙方近年在班拿貝球場的聯賽交手，例少入球交收，今場看來亦不會例外。(球賽編號FB7233，2月9日04:00開賽)

今季西甲榜首位置如玩音樂椅，包括皇馬、馬體會與巴塞隆拿輪流坐過；而現時皇馬以22戰49分排榜首，馬體會則少1分居次，巴塞則是45分排季席，今季又是三強鼎立格局，今場雙方都不會胡亂冒險，以防多失損士氣。

事實上，皇馬上輪聯賽遇上打擊，作客以0比1不敵愛斯賓奴，「銀河艦隊」當日排出強鋒陣，卻顆粒無收；其中「世足先生」雲尼斯奧斯祖利亞波監刑滿復出之後，已連續4場聯賽未有入波。另一射手基利安麥巴比早前腳風轉順，近仗出任正箭頭又見表現回落，今場要破馬體會的鐵血防線，難度不小。