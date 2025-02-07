西甲｜榜首戰形勢緊湊 馬德里打吡「細」味濃

萬眾矚目的西甲榜首大戰兼馬德里打吡，將在明晚深夜爆發，由皇家馬德里迎戰宿敵馬德里體育會。兩軍積分接近，格外謹慎；考慮到雙方近年在班拿貝球場的聯賽交手，例少入球交收，今場看來亦不會例外。(球賽編號FB7233，2月9日04:00開賽)
今季西甲榜首位置如玩音樂椅，包括皇馬、馬體會與巴塞隆拿輪流坐過；而現時皇馬以22戰49分排榜首，馬體會則少1分居次，巴塞則是45分排季席，今季又是三強鼎立格局，今場雙方都不會胡亂冒險，以防多失損士氣。
事實上，皇馬上輪聯賽遇上打擊，作客以0比1不敵愛斯賓奴，「銀河艦隊」當日排出強鋒陣，卻顆粒無收；其中「世足先生」雲尼斯奧斯祖利亞波監刑滿復出之後，已連續4場聯賽未有入波。另一射手基利安麥巴比早前腳風轉順，近仗出任正箭頭又見表現回落，今場要破馬體會的鐵血防線，難度不小。
皇馬防線殘缺 兩小將任中堅
防線方面，皇馬主力中堅魯迪格早前受傷，今場將會缺陣。球隊周中盃賽起用小將魯爾阿辛斯奧，夥拍未嘗為一隊在聯賽披甲的查高保拉蒙扼守中路，效果欠佳，只能3比2絕殺雷加利斯；如今大戰當前，曹亞文尼今場將會移回防線鎮軍心。主帥安察洛堤在西盃晉級之表示：「查高保付出了很多才取得正選，是一位好守衛，之後必會繼續進步。最重要是今場毋須加時，否則我們難以及時恢復準備下戰。」可見安帥也為之後的打吡戰著緊。
馬體會排陣先求穩
另邊廂的馬體會，上輪西甲2比0輕取馬略卡，但近3場聯賽僅勝和負各1，狀態一般，入少失少。馬體會主帥施蒙尼一向出名在大賽會擺鐵桶陣，尤其主力中堅拿洛文特今場停賽，隊長艾斯派古達或會復任正選，與荷西基文尼斯合作鎮守中路，防線仍會穩健。始終兩軍計近9次在聯賽於皇馬主場交手，「總入球」最多開出2球；包括近兩季在皇馬主場全和1比1，今場捧「入球」細最穩。
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