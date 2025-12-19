西甲｜歇冬前演前列戰 巴塞黃潛例開大騷

西甲將會上演歇冬前的最後一輪賽事，焦點落在周日晚的前列戰，由「一哥」巴塞隆拿作客第3位的維拉利爾。兩軍近年交手例開入球騷，「黃潛」雖勇但擁有超長傷缺名單；巴塞防線亦不算穩陣，今場先追入球「大」盤。(球賽編號FB1337，12月21日23:15開賽) 維拉利爾剛在西盃32強不敵乙組桑坦德出局，主帥馬些連奴(Marcelino)賽後坦承為此失望，更令他擔憂是隊中傷兵問題，兩名守將祖安科夫(Juan Foyth)與沙治卡當拿(Sergi Cardona)先後傷出；加上後衛盧根哥斯達(Logan Costa)、甘比華拿(Kambwala)、辛迪亞高摩連奴(Santiago Mourino)、中場湯馬士柏迪(Thomas Partey)及前鋒謝拉特摩蘭奴(Gerard Moreno)都在養傷。中場柏比古爾(Pape Gueye)與前鋒艾克賀馬治(Akhomach)要出戰非國盃暫離隊，今場或有多達9位一隊成員缺陣。

維拉利爾天殘地缺 大軍早前已將預備組小將卡路士馬斯亞(Carlos Macia)提升到一隊，增強中場調動，但人腳問題確實令人困擾。不過，「黃潛」聯賽近績出色，連同上輪主場以2比0輕取基達菲已寫下聯賽6連勝，今場主場無懼跟巴塞對攻。 另邊廂的「地上最強」，在西盃以2比0小勝CD瓜達拉哈拉，計聯賽累計7連勝，在聯賽榜帶離次席皇家馬德里4分。主帥費歷克(Flick)對球隊近期表現滿意，西盃賽後更給予球員兩日休假，今場有望以接近最強陣容出戰。近期腳風大順的費倫托利斯(Ferran Torres)，將與拉明耶馬(Lamine Yamal)及拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)合組三箭頭掛帥，威力不凡。

不過，巴塞今季防線未夠穩健，前戰聯賽作客貝迪斯贏5比3，防線甩漏不少；加上該隊與「黃潛」近4次交手，總入球最少開5球，今場注定再演入球騷。 麥巴比誓破C朗皇馬紀錄 另邊廂，皇馬周六深夜主場迎戰西維爾。「銀河艦隊」射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)周中西盃踢足90分鐘梅開二度；現時「麥總」累積在2025年為皇馬攻入58球，只跟傳奇球星基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)在皇馬的單年個人入球紀錄相差1球，今場必定搏命。 再者「銀河艦隊」上仗聯賽2比1贏艾拉維斯重返勝軌，近3次對賽全勝西維爾，今場甚至有力輕取對手。(球賽編號FB1326，12月21日04:00開賽)