西甲｜歐聯出局專心國家打吡 巴塞鬥皇馬望反彈

歐聯出局，四冠夢碎的巴塞隆拿，收拾心情後，周日晚將會在西甲主場迎擊宿敵皇家馬德里。「地上最強」目前有4分優勢，今場贏波將會奪標在望；考慮皇馬近仗贏得辛苦，加上殘陣焗攻，必博巴塞贏波反彈。(球賽編號FB1607，5月11日22:15開賽)

巴塞在歐聯跟國際米蘭激戰至加時輸波，兩回合輸6比7，無緣決賽。至此，「地上最強」四冠正式宣布夢碎，餘下球季最大目標，就是重奪西甲，以完成本土三冠王大業。

主帥費歷克歐聯賽後在更衣室向球員給予鼓勵，強調他本人為球隊表現感到驕傲，並會在下屆歐聯捲土重來。同時，他也提醒隊員要盡快收拾心情，不要再存在任何憤怒或後悔，要化悲憤為力量，集中精神返回主場出戰今場「國家打吡」。