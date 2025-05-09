西甲｜歐聯出局專心國家打吡 巴塞鬥皇馬望反彈

歐聯出局，四冠夢碎的巴塞隆拿，收拾心情後，周日晚將會在西甲主場迎擊宿敵皇家馬德里。「地上最強」目前有4分優勢，今場贏波將會奪標在望；考慮皇馬近仗贏得辛苦，加上殘陣焗攻，必博巴塞贏波反彈。(球賽編號FB1607，5月11日22:15開賽)
巴塞在歐聯跟國際米蘭激戰至加時輸波，兩回合輸6比7，無緣決賽。至此，「地上最強」四冠正式宣布夢碎，餘下球季最大目標，就是重奪西甲，以完成本土三冠王大業。
主帥費歷克歐聯賽後在更衣室向球員給予鼓勵，強調他本人為球隊表現感到驕傲，並會在下屆歐聯捲土重來。同時，他也提醒隊員要盡快收拾心情，不要再存在任何憤怒或後悔，要化悲憤為力量，集中精神返回主場出戰今場「國家打吡」。
射手羅拔利雲度夫斯基在上仗歐聯已後備復出，今場或可重返正選。至於鋒線其餘兩大重心拉芬夏比洛尼與天才新星耶馬爾，二人都在歐聯展現頂級發揮，尤其拉芬夏比洛尼「埋單」在今屆歐聯累積入球及助攻共21球，追平基斯坦奴朗拿度的歐聯單屆紀錄，足證頂級實力。
防守方面，主隊的祖利斯古迪繼續養傷，但在歐聯頂替踢右閘的艾利加西亞仍可勝任，中場則有加維可以輪換擔正，整體仍可排出強陣出戰；以巴塞近3次與皇馬交手，法定時間錄得2勝1和，今場地頭出戰要贏波，仍然樂觀。
皇馬聯賽累計4連勝
另邊廂的皇馬在聯賽累計4連勝，但每場皆贏得辛苦只淨勝1球，只因球隊一直受傷、停問題困擾；防線如魯迪格、丹尼爾卡華積與卡馬雲加等都因要缺陣。鋒線上雖然有洛迪高高斯及時傷愈，但此子據聞不滿在球隊地位，正考慮季後離隊，難望全心全意作戰。
此外，主帥安察洛堤據報在「國家打吡」賽後，便會宣布離隊；縱然這位意大利名帥強調球隊爭標形勢不差，有信心後上奪標，但今場要焗攻，拉近跟巴塞在尚餘四輪賽事仍有4分的差距，只怕防線會暴露更多空位，今場凶多吉少。
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