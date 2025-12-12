西甲｜殘陣弱勢 軍心不穩 皇馬「細」難發「維」

衛冕西甲的皇家馬德里剛於歐聯再逢敗績，主場不敵曼城，各項賽事近4場僅得1勝；主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)備受下台壓力，而在這危急存亡之際，「銀河艦隊」的首席球星基利安麥巴比(Klyian Mbappe)有傷在身，周日深夜返回聯賽作客守穩的艾拉維斯只是可勝不穩，入球「細」盤值博。 (球賽編號FB1057，12月15日04:00開賽)

皇馬上輪西甲主場吞切爾達雙蛋，近5場聯賽只得1勝3和1負，本輪前被榜首巴塞隆拿拋甩4分，打擊不小。球隊該役是賠了夫人又折兵，包括後衛法蘭加西亞(Fran Garcia)、艾華路卡利拉斯(Alvaro Carreras)與前鋒安迪歷(Endrick)先後被逐；其中後二人與賽後於球員通道辱罵球證的皇馬老將丹尼爾卡華積(Daniel Carvajal)，事後同被西甲賽會罰停賽兩場，而法蘭加西亞今場亦要停賽，加上艾達米列達奧(Eder Militao)加入長期傷兵名單，防線要大執位。