西甲｜殘陣弱勢 軍心不穩 皇馬「細」難發「維」

衛冕西甲的皇家馬德里剛於歐聯再逢敗績，主場不敵曼城，各項賽事近4場僅得1勝；主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)備受下台壓力，而在這危急存亡之際，「銀河艦隊」的首席球星基利安麥巴比(Klyian Mbappe)有傷在身，周日深夜返回聯賽作客守穩的艾拉維斯只是可勝不穩，入球「細」盤值博。 (球賽編號FB1057，12月15日04:00開賽)
皇馬上輪西甲主場吞切爾達雙蛋，近5場聯賽只得1勝3和1負，本輪前被榜首巴塞隆拿拋甩4分，打擊不小。球隊該役是賠了夫人又折兵，包括後衛法蘭加西亞(Fran Garcia)、艾華路卡利拉斯(Alvaro Carreras)與前鋒安迪歷(Endrick)先後被逐；其中後二人與賽後於球員通道辱罵球證的皇馬老將丹尼爾卡華積(Daniel Carvajal)，事後同被西甲賽會罰停賽兩場，而法蘭加西亞今場亦要停賽，加上艾達米列達奧(Eder Militao)加入長期傷兵名單，防線要大執位。
沙比帥印陷危機
進攻方面，主力射手麥巴比因左膝傷患困擾，周中歐聯鬥曼城坐冷板，今場據報難望披甲。球隊該仗以小將干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)掛帥，與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及洛迪高高斯(Rodrygo Goes)合作攻堅，效果一般。面臨帥位危機，主帥沙比阿朗素對曼城賽後只能硬撐：「我欣賞球員的比賽態度，大家也只有繼續努力，我相信難關總會過去的。」
對手艾拉維斯上仗聯賽以1比0勇挫皇家蘇斯達，今季表現平穩，目前位列聯賽榜中游，最值得欣賞一點是該隊西甲15戰只失15球，與皇馬失球數字相同；今場主場夠決心死守，甚至有力搶分，入球不會多。
巴塞穩勝奧沙辛拿
另邊廂，聯賽「一哥」巴塞隆拿周六於魯營迎戰下游分子奧沙辛拿。「地上最強」周中歐聯小勝法蘭克福，而上輪西甲以5比3大勝貝迪斯，聯賽寫下6連勝佳績。球隊近期傷兵問題逐漸解決，前鋒費倫托利斯(Ferran Torres)上仗聯賽連中三元；加上拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)與柏迪(Pedri)傷癒後交出好表現，強陣兼主場下，要贏實力有限的奧沙辛拿會是簡單任務。(球賽編號FB1039，12月14日01:30開賽)
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析