西甲｜比寧咸爆粗直紅　安察洛堤為愛將解話：球證唔識英文理解錯誤

皇家馬德里被奧沙辛拿逼和1:1。皇馬的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因對判決表示不滿並揮動雙手示意，被球證穆奴拉（José Luis Munuera）在第40分鐘直接紅牌罰離場。(路透社)

在周六的西甲比賽中，皇家馬德里被奧沙辛拿逼和1:1。皇馬的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因對判決表示不滿並揮動雙手示意，被球證穆奴拉（José Luis Munuera）在第40分鐘直接紅牌罰離場。

皇馬主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）之前已因不滿奧沙辛拿一名後衛在主隊禁區內手球但未被判罰，食了一張黃牌。當時皇馬憑藉麥巴比（Kylian Mbappé）的入球以1:0領先，但奧沙辛拿前鋒保迪米亞（Ante Budimir）在下半場射入12碼，最終令比賽以1:1和局收場。

是『f— off』不是『f— you』

根據ESPN報道，安察洛堤賽後表示，比寧咸與穆奴拉之間存在語言誤會：「我認為球證的英文理解有誤。比寧咸說的是『f— off』，而不是『f— you』，裁判犯錯了。若用西班牙語來說，就是『no me jodas』，這並不算是冒犯性詞語。」當被問及是否會與比寧咸討論此事時，安察洛堤回應：「我傾向與裁判對話，而不是比寧咸。他是對判罰表達不滿。」「這顯示裁判當時很緊張，比寧咸今天根本不應該被罰下，是裁判在翻譯上出了問題。」安察洛堤說。