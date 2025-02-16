熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-02-16 14:06:07

西甲｜比寧咸爆粗直紅　安察洛堤為愛將解話：球證唔識英文理解錯誤

分享：
皇家馬德里被奧沙辛拿逼和1:1。皇馬的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因對判決表示不滿並揮動雙手示意，被球證穆奴拉（José Luis Munuera）在第40分鐘直接紅牌罰離場。(路透社)

皇家馬德里被奧沙辛拿逼和1:1。皇馬的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因對判決表示不滿並揮動雙手示意，被球證穆奴拉（José Luis Munuera）在第40分鐘直接紅牌罰離場。(路透社)

adblk5
 

在周六的西甲比賽中，皇家馬德里被奧沙辛拿逼和1:1。皇馬的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）因對判決表示不滿並揮動雙手示意，被球證穆奴拉（José Luis Munuera）在第40分鐘直接紅牌罰離場。

皇馬主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）之前已因不滿奧沙辛拿一名後衛在主隊禁區內手球但未被判罰，食了一張黃牌。當時皇馬憑藉麥巴比（Kylian Mbappé）的入球以1:0領先，但奧沙辛拿前鋒保迪米亞（Ante Budimir）在下半場射入12碼，最終令比賽以1:1和局收場。

是『f— off』不是『f— you』

根據ESPN報道，安察洛堤賽後表示，比寧咸與穆奴拉之間存在語言誤會：「我認為球證的英文理解有誤。比寧咸說的是『f— off』，而不是『f— you』，裁判犯錯了。若用西班牙語來說，就是『no me jodas』，這並不算是冒犯性詞語。」當被問及是否會與比寧咸討論此事時，安察洛堤回應：「我傾向與裁判對話，而不是比寧咸。他是對判罰表達不滿。」「這顯示裁判當時很緊張，比寧咸今天根本不應該被罰下，是裁判在翻譯上出了問題。」安察洛堤說。

adblk6

而上星期的馬德里打吡戰，比寧咸一次不滿裁決，對旁證講「Fxxk you, man! Fxxk off!」，被場邊收音實況轉播，讓全世界都聽到。

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能