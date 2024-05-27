西甲｜沙維最後一戰寄語後繼者：這是一件困難的工作

最後一次帶領巴塞隆拿的沙維（Xavi Hernandez），在領軍的最後一仗，帶領球隊以2:1擊敗西維爾。在賽後被問到有甚麼跟繼任者講，他指:「這是一件困難的工作。」
在利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）以及小將的費明盧比斯（Fermin Lopez）建功之下，巴塞作客以2:1擊敗西維爾，歡送日前宣布季尾與球隊分道揚鑣的主帥沙維。
沙維在接受媒體訪問時，講述自己的感受：「考慮到我們面對的困境，我覺得我們的工作沒有受到足夠的重視。巴塞在我們2021年底來的時候排聯賽第9，然後我們以第2名完成。之後的一季，第一次執教全季，我們贏得兩個錦標（西甲，西班牙超級盃）。今年是未達到應有水準，在個別比賽的細節不夠好，這是羞恥的，我很傷感，不過這就是教練的工作。」
沙維：對自己成績滿意及自豪
他又指：「我被放大鏡以及極高的期望去監察我的工作，因為我曾是巴塞史上最好時代的一員，但這也對我不利。」沙維對於突然又決定離隊，他指：「這不是由我去解釋原因，是會長去做。我只是接受及尊重他們。決定已經定好了，所以就不要看回頭。球會是優先於個人，我想留低，不過我理解（決定），並尊重他，但這是可恥的。即使我們今季沒有獎盃落袋，但感到仍然是正面的，我認為我們在於一條正確的道路，這是我至今仍然相信的。不過這就是足球，決定已經下好了。我仍然很高興，很自豪和滿意我們所達成的，在兩年半間於這種劣勢以及球會的困難狀況下，仍贏得兩個錦標。」
對於有關繼任人，他表示：「他們需要知道這是困難的狀況，因為巴塞是一個有困難的球會，還有在財政受制財務公平規則的劣勢。所以在各方面都不會好過。他們將承受痛苦，而他們需要有耐性，因為這真的是很困難的工作。而唯一可以拯救他們就只有贏波，不論他們以前是否球會的一員。」有傳巴塞會找來前德國主帥芬克（Hansi Flick）接掌，並預料在日內會有公布。