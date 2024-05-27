西甲｜沙維最後一戰寄語後繼者：這是一件困難的工作

最後一次帶領巴塞隆拿的沙維（Xavi Hernandez），在領軍的最後一仗，帶領球隊以2:1擊敗西維爾。在賽後被問到有甚麼跟繼任者講，他指:「這是一件困難的工作。」

在利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）以及小將的費明盧比斯（Fermin Lopez）建功之下，巴塞作客以2:1擊敗西維爾，歡送日前宣布季尾與球隊分道揚鑣的主帥沙維。

沙維在接受媒體訪問時，講述自己的感受：「考慮到我們面對的困境，我覺得我們的工作沒有受到足夠的重視。巴塞在我們2021年底來的時候排聯賽第9，然後我們以第2名完成。之後的一季，第一次執教全季，我們贏得兩個錦標（西甲，西班牙超級盃）。今年是未達到應有水準，在個別比賽的細節不夠好，這是羞恥的，我很傷感，不過這就是教練的工作。」