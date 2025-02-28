西甲｜當紅安東尼打甩紅牌 貝迪斯有力擋皇馬

西甲三頭馬車爭霸越演越激，其中衛冕的皇家馬德里，明晚深夜作客近況回勇的貝迪斯，將受重大考驗；尤其對手的人氣球星安東尼馬菲奧斯成功打甩紅牌，今場可照常披甲，大大刺激起軍心；挾近兩季主場對賽的不敗佳績支持，今場可撐貝迪斯。(球賽編號FB8264，3月2日01:30開賽)

貝迪斯聯賽連贏皇家蘇斯達與基達菲後，排名逼近前列，鬥志昂揚。季中從曼聯外借加盟的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，登陸西甲後如魚得水，潛力大爆發，成球迷寵兒；為新東家聯賽上陣4場已入2球，激活整條鋒線。此子上仗聯賽尾段領紅牌被逐，但最終上訴成功，今戰可如常擔正；加上該仗梅開二度的攻中艾斯高今場倒戈出戰，又是鬥志十足的一員，定可給予客軍防線一定壓力。

貝迪斯兩將傷愈

此外，貝迪斯賽前亦收到另一好消息，守將比利連及中場柏保路科奴斯及時傷愈，皆可候命，讓主帥柏歷堅尼有更多選擇。近期備受重用的守將馬斯巴查與迪亞高洛蘭迪，亦獲外界讚賞；要延續對上兩季聯賽主場都能守和皇馬的走勢，相信樂觀。