西甲｜皇家馬德里傳已開會研究沙比阿朗素去留

西甲的皇家馬德里在聯賽在近5場僅1勝之後，據報道指球會的高層在日前進行了會議，討論有關於主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）的去留。甚至指周中對曼城的歐聯賽事會是其命運的關鍵。

據ESPN透露，皇馬的會長會長佩雷斯（Florentino Perez）與董事會在球隊周日以0:2主場不敵切爾達後，已討論有關於對沙比阿朗素的去留，而周三（10日）對曼城的歐聯的賽果會是一個關鍵因素，尤其是皇馬近況欠佳，聯賽近5場就只有再上周三擊敗畢爾包，其餘4戰3和1負。

報道又表示，皇馬已考慮了施丹（Zinedine Zidane）以及艾比路亞（Alvaro Arbeloa）作為繼任人，當中施丹在離任後一直未有工作，而艾比路亞則是皇馬青年軍的教頭。同時他們又指對沙比對更衣室的管理不滿，還有雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的續約問題仍被閒置。報道又稱，皇馬更衣室的氣氛並不好，又指在近幾個星期的管理鬆散，隊中缺乏如莫迪歷（Luka Modric）、華斯基斯（Lucas Vazquez）及丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）的有領導能力球員。然而球員與教練的溝通不足，致令部份球員不了解沙比及其技術教練的方法。