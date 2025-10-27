西甲｜皇家馬德里國家打吡擊敗巴塞隆拿　比寧咸入球兼助攻

周日（26日）的西班牙國家打吡，失去英格蘭國家隊位置的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）交出一個入球一個助攻，協助皇家馬德里主場以2:1擊敗死敵巴塞隆拿，在榜首帶開5分。 去季4次交鋒全敗，沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領的皇馬透過這場國家打吡證明實力。這場充滿話題和戲劇性的比賽，皇馬早段先因為巴塞的耶馬爾（Lamine Yamal）在禁區踢跌雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），球證一度判罰12碼，不過在諮詢旁證後，球證推翻12碼。比賽的話題由此展開，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在12分鐘的遠射入波被視像助理裁判（VAR）以越位推翻。但在22分鐘一次突破越位在禁區內接應比寧咸傳送，就為皇馬打開紀錄。不過在38分鐘，費明盧比斯（Fermín Lopez）的入球令巴塞追平1:1。但是比寧咸在43分鐘再為皇馬攻入一球，半場皇馬領先2:1。

換邊後皇馬都有不少機會，先在52分鐘巴塞的艾利加西亞（Eric Garcia）禁區內犯手球，在VAR協助下判罰12碼，麥巴比操刀卻又被施捷斯尼（Wojciech Szczesny）救出。之後皇馬又一次的突破，雖然比寧咸再次建功，不過又被判罰越位，而皇馬今場至少3次被判「詐糊」。在72分鐘，雲尼斯奧斯被換出而不滿，向沙比激烈抗議。而巴塞在補時的10分鐘有柏迪（Pedri）領第2面黃牌被逐，最終巴塞輸1:2。皇馬贏波後以27分在榜首領先，而巴塞僅得22分。 迪莊維護耶馬爾 賽後雙方球員有發生爭執，當中包括皇馬的丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）與雲尼斯奧斯挑釁巴塞的耶馬爾。法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）在賽後批評：「如果卡華積想與拉文尼（耶馬爾）說話，他可以私下做。如果他覺得他（耶馬爾）不應該這樣做，他應該打電話給他（耶馬爾），他們是隊友（西班牙國家隊），他們大家都是認識。為甚麼要在場上做這些東西？」據報這與耶馬爾在賽前，在前巴塞隊長碧基（Gerard Pique）的比賽，國王聯賽的YouTube頻道以其中一支球隊取笑皇馬，迪莊為耶馬爾辯護：「拉文尼沒有直接說他們是賊。他在為國王聯賽做事，人們說一些東西，在我聽起來拉文尼不是這麼說。我可以理解皇馬的球員，不過這行為太過誇張。」