西甲｜皇家馬德里最終9人應戰　主場不敵切爾達

西甲皇家馬德里近5場聯賽僅得1勝，令領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）壓力增加。在周日（7日）的聯賽，皇馬主場在打少2個之下，以0:2不敵切爾達，與榜首巴塞隆拿相差4分。
周中擊敗畢爾包，為球隊結束聯賽連續3場和波的狀況。不過主場面對中游的切爾達，雙方半場互無紀錄。換邊後的7分鐘，後備上陣的史威迪貝治（Williot Swedberg）為客隊的切爾達先開紀錄。6分鐘後皇馬禍不單行，先有法蘭加西亞（Fran Garcia）領第2面黃牌被逐，皇馬要少打1個。艾華路卡里拉斯（Alvaro Carreras）在補時的2分鐘內，先後因為抗議球證及侮辱言論，連取2面黃牌，皇馬僅9人應戰。多打2個的切爾達，在補時3分鐘再由史威迪貝治建功，以2:0作客擊敗皇馬。
切爾達是球隊自2014年的5月後，首次擊敗皇馬，此前22次對賽都未贏過。而皇馬失分後，以36分排聯賽第2，但與榜首巴塞已相差4分，皇馬周三（10日）還需要在歐聯面對曼城。阿朗素賽後表示：「我們都很憤怒，這顯然不是我們想要的比賽，這不是我們想要的結果。我們需要盡快恢復心情，畢竟只是失去3分。我們還有歐聯要對曼城，因此我們需要立即回復狀態。」