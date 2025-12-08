西甲｜皇家馬德里最終9人應戰　主場不敵切爾達

西甲皇家馬德里近5場聯賽僅得1勝，令領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）壓力增加。在周日（7日）的聯賽，皇馬主場在打少2個之下，以0:2不敵切爾達，與榜首巴塞隆拿相差4分。

周中擊敗畢爾包，為球隊結束聯賽連續3場和波的狀況。不過主場面對中游的切爾達，雙方半場互無紀錄。換邊後的7分鐘，後備上陣的史威迪貝治（Williot Swedberg）為客隊的切爾達先開紀錄。6分鐘後皇馬禍不單行，先有法蘭加西亞（Fran Garcia）領第2面黃牌被逐，皇馬要少打1個。艾華路卡里拉斯（Alvaro Carreras）在補時的2分鐘內，先後因為抗議球證及侮辱言論，連取2面黃牌，皇馬僅9人應戰。多打2個的切爾達，在補時3分鐘再由史威迪貝治建功，以2:0作客擊敗皇馬。