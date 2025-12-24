西甲｜皇家馬德里班拿貝聖誕化身飄雪樂園

西甲聯賽已經開始歇冬，因此皇家馬德里的主場班拿貝球場就有時間空出來舉辦活動。在這個聖誕節至除夕，班拿貝將舉行冬季嘉年華，球場會裝飾成鋪滿雪的村莊，以及有各種活動。然而皇馬一眾球星就未必參加，因為不少球員都已飛離西班牙度假。另外，皇馬的巴西新星恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）將被借走。
皇馬在今季雖然有好的開局，不過隨着11月份的下滑，球隊聯賽落後巴塞隆拿4分過年。皇馬的班拿貝在2024年完成翻新之後，球場可以舉辦不少活動，故此當地就在周二（23日）起至下周三（31日）舉辦冬季嘉年華，據馬德里的媒體更稱，在場內將會有世界最大的雪球攏設，同時會有食物市場及各類遊樂設施。
不過皇馬的球星未必去到，除了是因為活動的門票一早售罄之餘，皇馬的球星們不少都出外旅遊，其中雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）就上載了去杜拜的相片，至於基利安麥巴比（Kylian Mbappe）也分享在私人飛機上慶祝生日。皇馬的19歲巴西新星恩歷克就準備外借到法甲的里昂。這位巴西前鋒在2024年夏天加盟，上季為皇馬上陣37次，不過在今季僅得3次的上陣機會。因此他希望外借法國以爭取表現參與明年的世界盃。恩歷克14次代表巴西上陣更入3球。