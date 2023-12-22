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體育
2023-12-22 11:29:42

西甲｜皇家馬德里贏波上榜首過聖誕　基羅納遭貝迪斯迫和（附比賽精華）

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華斯基斯補時入球，令皇馬險勝。(路透社)

華斯基斯補時入球，令皇馬險勝。(路透社)

完成這一輪聯賽，西甲亦進入短暫的歇冬期。皇家馬德里在作客艾拉維斯，雖然有拿祖費南迪斯（Nacho）領紅牌打少個，但仍憑盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）的頭槌，以1:0擊敗對手。而原本領先的基羅納，就在末段遭貝迪斯迫和1:1，被皇馬追至同分，令皇馬以得失球升上榜首過聖誕。

面對在聯賽排名16的艾拉維斯，皇馬雖然採取主動，但是能威脅到對方的機會不多，費達歷高華維迪（Federico Valverde）窄位起腳被門將救出，之後他又一次遠射，同樣未能過到艾拉維斯門將的安東尼奧施維拉（Antonio Sivera）。到54分鐘，拿祖在中場的攔截踢傷對手，球證在翻看VAR後，向拿度改罰紅牌直接出場。少打一人的皇馬，之後仍有洛迪高高斯（Rodrygo）邊路推進後起腳斜出。直到補時的階段，華斯基斯接應角球頂入，為皇馬攻入唯一一球，協助皇馬以1:0取勝。

華斯基斯頭槌頂入致勝一球。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社) 皇家馬德里作客1:0小勝艾拉維斯。(路透社)

原本榜首領先的基羅納，在作客對貝迪斯的比賽。球隊在39分鐘由杜夫比克（Artem Dovbyk）射入12碼領先。可是去到88分鐘，貝迪斯的謝文比薛拿（German Pezzella）為球隊扳平，最終雙方踢平1:1。基羅納失分下，被皇馬追至同得45分，皇馬以較佳得失球領先榜首。下一輪的比賽要到明年1月3日重開。

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