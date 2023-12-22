西甲｜皇家馬德里贏波上榜首過聖誕　基羅納遭貝迪斯迫和（附比賽精華）

完成這一輪聯賽，西甲亦進入短暫的歇冬期。皇家馬德里在作客艾拉維斯，雖然有拿祖費南迪斯（Nacho）領紅牌打少個，但仍憑盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）的頭槌，以1:0擊敗對手。而原本領先的基羅納，就在末段遭貝迪斯迫和1:1，被皇馬追至同分，令皇馬以得失球升上榜首過聖誕。

面對在聯賽排名16的艾拉維斯，皇馬雖然採取主動，但是能威脅到對方的機會不多，費達歷高華維迪（Federico Valverde）窄位起腳被門將救出，之後他又一次遠射，同樣未能過到艾拉維斯門將的安東尼奧施維拉（Antonio Sivera）。到54分鐘，拿祖在中場的攔截踢傷對手，球證在翻看VAR後，向拿度改罰紅牌直接出場。少打一人的皇馬，之後仍有洛迪高高斯（Rodrygo）邊路推進後起腳斜出。直到補時的階段，華斯基斯接應角球頂入，為皇馬攻入唯一一球，協助皇馬以1:0取勝。