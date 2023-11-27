西甲｜皇家馬德里輕取卡迪斯暫上榜首　拉莫斯第29次被逐累西維爾輸波（附比賽精華）

皇家馬德里終於重上西甲榜首，憑着洛迪高高斯（Rodrygo）的梅開二度，加上祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的入球，皇馬以3:0擊敗卡迪斯，暫時以1分反壓打少一場的基羅納上榜首。

目前在西甲領先的基羅納，本周要到周一（27日）晚才出戰，因此皇馬今場贏波就至少有24小時的榜首位置。皇馬在14分鐘就由洛迪高禁區勁射領先，這位巴西射手在下半場再建一功，加上比寧咸在74分鐘射入他今季第13個西甲入球，協助皇馬輕取卡迪斯。皇馬現時以35分在榜首領先，不過基羅納周一晚會主場對畢爾包。