西甲｜皇家馬德里輕取卡迪斯暫上榜首　拉莫斯第29次被逐累西維爾輸波（附比賽精華）

皇家馬德里終於重上西甲榜首，憑着洛迪高高斯（Rodrygo）的梅開二度，加上祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的入球，皇馬以3:0擊敗卡迪斯，暫時以1分反壓打少一場的基羅納上榜首。
目前在西甲領先的基羅納，本周要到周一（27日）晚才出戰，因此皇馬今場贏波就至少有24小時的榜首位置。皇馬在14分鐘就由洛迪高禁區勁射領先，這位巴西射手在下半場再建一功，加上比寧咸在74分鐘射入他今季第13個西甲入球，協助皇馬輕取卡迪斯。皇馬現時以35分在榜首領先，不過基羅納周一晚會主場對畢爾包。
拉莫斯西甲21次被逐
至於今季戰績欠佳的西維爾，在作客對皇家蘇斯達，門將迪米杜域（Marko Dmitrovic）罰球拍中自己的腳反彈入網，令西維爾3分鐘就落後，而烏馬沙迪（Umar Sadiq）在22分鐘再入一球，令皇蘇半場領先兩球。換邊後西維爾雖然有安尼斯利（Youssef En-Nesyri）為球隊追平，不過沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）在88分鐘，被球證翻看VAR後，指其惡意犯規而紅牌驅逐，這是這位37歲前西班牙國腳職業生涯第29次被逐，也是他在西甲第21張紅牌。隊友捷西斯拿華斯（Jesus Navas）也因為抗議同樣領紅牌，在少打兩人下西維爾輸1:2，聯賽排15位。