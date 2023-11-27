熱門搜尋:
MC 社內相親 叱咤2023 朗然 尹光 柯文哲 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-11-27 12:28:49

西甲｜皇家馬德里輕取卡迪斯暫上榜首　拉莫斯第29次被逐累西維爾輸波（附比賽精華）

分享：
比寧咸在西甲繼續入波，帶領皇馬重登榜首。(路透社)

比寧咸在西甲繼續入波，帶領皇馬重登榜首。(路透社)

皇家馬德里終於重上西甲榜首，憑着洛迪高高斯（Rodrygo）的梅開二度，加上祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的入球，皇馬以3:0擊敗卡迪斯，暫時以1分反壓打少一場的基羅納上榜首。

目前在西甲領先的基羅納，本周要到周一（27日）晚才出戰，因此皇馬今場贏波就至少有24小時的榜首位置。皇馬在14分鐘就由洛迪高禁區勁射領先，這位巴西射手在下半場再建一功，加上比寧咸在74分鐘射入他今季第13個西甲入球，協助皇馬輕取卡迪斯。皇馬現時以35分在榜首領先，不過基羅納周一晚會主場對畢爾包。

皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬3:0贏卡迪斯上榜首。(路透社) 皇馬主帥安察洛堤。(路透社)

拉莫斯西甲21次被逐

至於今季戰績欠佳的西維爾，在作客對皇家蘇斯達，門將迪米杜域（Marko Dmitrovic）罰球拍中自己的腳反彈入網，令西維爾3分鐘就落後，而烏馬沙迪（Umar Sadiq）在22分鐘再入一球，令皇蘇半場領先兩球。換邊後西維爾雖然有安尼斯利（Youssef En-Nesyri）為球隊追平，不過沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）在88分鐘，被球證翻看VAR後，指其惡意犯規而紅牌驅逐，這是這位37歲前西班牙國腳職業生涯第29次被逐，也是他在西甲第21張紅牌。隊友捷西斯拿華斯（Jesus Navas）也因為抗議同樣領紅牌，在少打兩人下西維爾輸1:2，聯賽排15位。

Ad Block
拉莫斯被逐，西維爾不敵皇蘇。(X) 西維爾1:2作客不敵皇家蘇斯達。(西維爾X) 西維爾1:2作客不敵皇家蘇斯達。(西維爾X)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受