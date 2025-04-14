西甲｜皇家馬德里險勝艾拉維斯　麥巴比上半場被逐

西甲的皇家馬德里連續兩場有球員被逐。在繼歐聯作客對阿仙奴末段要少打一個之後，皇馬在聯賽作客艾拉維斯，又因為基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的魯莽攔截，令皇馬大半場少打一人，不過球隊仍保持1:0的勝果完場，總算保持在聯賽與榜首巴塞隆拿的距離。

上屆冠軍的皇馬，周中對阿仙奴的歐聯有卡馬雲加（Eduardo Camavinga）領第2面黃牌而少打一個，球隊亦以0:3敗陣。今場皇馬雖然佔優勢，原本在19分鐘一次角球，由魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）頂入，不過經視像助理裁判（VAR）的協助，確定魯迪格（Antonio Rudiger）推撞門將在先，入球無效。而卡馬雲加在34分鐘禁區外的「燙射」，為皇馬打開紀錄。然而3分鐘後，麥巴比在中場出腳攔截，卻踢中對手的小腿，在VAR的翻看後，球證直接紅牌將他趕離場，令皇馬半場有多就少打一個。