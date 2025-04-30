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體育
2025-04-30 13:48:49

西甲｜皇家馬德里魯迪格停6場　球會不滿安察洛堤離隊

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皇家馬德里守將魯迪格。(路透社)

皇家馬德里守將魯迪格。(路透社)

皇家馬德里球星魯迪格（Antonio Rudiger），被指在國王盃決賽的賽後，向球證投擲物件，被西班牙足協判罰停賽6場，意味他要停賽到下個球季。至於早前傳出皇馬主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）在季尾離隊執掌巴西國家隊，據報事件引起皇馬的不滿，或令談判陷僵局。

在國王盃決賽不敵巴塞隆拿，今季大有機會四大皆空的皇馬。魯迪格及隊友的盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez），因為在後備席上的激烈抗議，被球證分別紅牌驅逐。根據球證的報告指，魯迪格曾向球證的賓高伊迪沙亞（Ricardo de Burgos Bengoetxea）投擲物品，但未有擊中。西班牙足協以「對球證作輕度暴力行為」，而對魯迪格作出6場的停賽處分，由於目前西甲只餘5場的聯賽，意味他留在西甲將會錯過下季的揭幕戰。根據英國廣播公司（BBC）的專欄指，魯迪格當時其實是向球證投擲冰粒，而他在周二（29日）也進行膝部手術，預料會缺席餘下聯賽，故對他其實影響輕微。

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不過皇馬的主帥安察洛堤出走就陷入僵局，美國的ESPN報道，雖然巴西足協希望「肥安」安察洛堤在6月帶領國家隊出戰世界盃外圍賽，但是皇馬似乎不願與肥安解約，並希望他履行餘下合約年期，即帶領皇馬出戰下個賽季，以及在今夏帶領球隊出戰世界冠軍球會盃，而肥安一心要求解約的話，皇馬不會支付他合約餘下的薪酬。報道指這令安察洛堤的去向陷僵局。而巴西足協的代表目前在馬德里，與皇馬談判，希望尋找解決方法，並避免對肥安施加不必要壓力。

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華斯基斯與魯迪格在國王盃因為在後備席激烈抗議而被紅牌驅逐。(路透社)

華斯基斯與魯迪格在國王盃因為在後備席激烈抗議而被紅牌驅逐。(路透社)

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