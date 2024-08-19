西甲｜皇家馬德里「新艦」啟航遇挫折　作客遭馬略卡迫和

有麥巴比加盟，皇馬今場以雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、洛迪高高斯（Rodrygo）與麥巴比在前線攻堅。在13分鐘先見成效，雲尼斯奧斯禁區內回傳予洛迪高，後者推橫避過對手後彎遠柱，為皇馬取得領先。然而主場的馬略卡也非全無反擊之力，只是門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）及時出迎阻止，半場皇馬領先1:0。

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）雖然為皇家馬德里在上周中的歐洲超級盃奪標，但在西甲的開鑼戰，皇馬作客馬略卡被迫和1:1，而法國守將的費特蘭文迪（Ferland Mendy）更在比賽領紅。

安察洛堤：可以做得更好

不過，換邊後皇馬還是被追平。梅利基（Vedat Muriqi）在53分鐘接應角球頂入，為主隊下半場迅速追平。皇馬之後強攻，但是未能再爭取到入球之餘，更在補時階段，有費特蘭文迪因為踢低梅利基阻止對手反擊，被球證直接紅牌驅逐。最終皇馬打少個兼要失分。而麥巴比在西甲的第一場也只能「食白果」。

皇馬主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）賽後批評球隊的態度：「下半場我們失去平衡。我們給予對手很多反擊、傳中。這不是一場好的比賽，我們應該防守得更好，以及在場上有更好的平衡。今日我們並不高興，我不想找任何藉口。我們只是可以做得更好，有更好的態度。我們在這場比賽有很多可以學習，這很清晰我們有的問題。」同日的另一場西甲聯賽，華歷簡奴作客2:1擊敗皇家蘇斯達。