西甲｜皇馬一球之差勝出馬德里打吡 成五大聯賽唯一全勝球隊

西班牙甲組聯賽周日（19日）上演馬德里打吡，皇家馬德里憑洛迪高（Rodrygo）及費達歷高華維迪（Federico Valverde）在上半場的入球，作客以2:1力挫尾段有「破蛋」靴莫素（Mario Hermoso）被逐的馬德里體育會，繼續在今季賽事保持全勝姿態。



皇馬以2:1勝出後，將一天前上了榜首的巴塞隆拿再拉回次席，而且他們在西甲開季至今6連勝，是五大聯賽唯一全勝的球隊，連同歐聯的兩場分組賽及捧走歐洲超級盃在內，今季累積9連勝，勢如破竹。

皇家馬德里繼續缺少受傷的賓斯馬（Karim Benzema）壓陣，前線續讓雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、洛迪高及費達歷高華維迪3位小將攻堅。馬德里體育會方面，一直因合約買斷條款問題上陣受限的基沙文（Antoine Griezmann），竟在今場比賽中首任正選，取代了莫拉達（Álvaro Morata）的位置。



馬體會一開始踢得比較進取，但皇馬站穩陣腳後，首個攻勢就已經打破缺口，在18分鐘，洛迪高傳給曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）後即走位入禁區，後者馬上將皮球挑入禁區回給對方，這位巴西小將順勢抽入，皇馬很快便取得1:0的領先優勢。



25分鐘，反撲的馬體會有基斯文禁區外勁射，被皇馬門將高爾圖斯（Thibaut Courtois）撲出底線。36分鐘，皇馬增添紀錄，又是美妙的配合，雲尼斯奧斯在左路與莫迪歷（Luka Modrić）撞牆後高速入禁區，雖然射門中柱彈出，但遠柱有華維迪跟上補射空門得手，將比數改寫成2:0外，也是他個人連續在第3場賽事取得入球。



兩隊下半場不少「埋身肉搏」，場面上比較粗野，但馬體會的反撲質素一般，直至83分鐘，先靠一次右路角球攻勢，高爾圖斯出迎犯錯，給靴莫素用肩膊將皮球撞入網，追成1:2。不過，這位中堅踢至補時階段，在角球攻勢與施巴路斯（Dani Ceballos）爭位時互有推撞，後者疑「插水」跌倒掩面，結果球證出示紅牌給這位替馬體會「破蛋」的球員，結果也注定他們在踢少1人下無力回天。