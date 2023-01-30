西甲︱皇馬主場悶和皇蘇　聯賽落後巴塞至5分

上季聯賽被皇馬「雙殺」，皇蘇今次作客班拿貝卻保得住清白之身。雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）窄位起腳，僅僅斜出，而皇蘇之後的攻門也掠門而過。皇馬全場有達20次的射門，雖然當中有7之中門，不過全數都未能建功，而倒戈的皇蘇中場久保健英下半場亦有一次的機會，不過最終還是無功而還。兩隊最終只能踢成0:0完場。

安察洛堤認為失分只是不幸

在聯賽次席及第3名一同失分之下，榜首的巴塞目前與皇馬已拉開至5分的差距，至於皇蘇就以39分排第3，與第4的馬德里體育會有5分距離。皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）表示：「如果我們在周四（對華倫西亞）取勝，我們會取得比今季更多分數。這是一個長的賽季，1月1人一個困難的月份，不過球隊在各方面都得到成長，包括進攻、防守以至體能。我們可以抵得住之後幾個月的戰鬥。」

安察洛堤又指：「這是我們打過的其中一個最好的球季，這是很難作出換人決定，因為所有人都打得好。皇蘇不可能如他們所希望般進行比賽，因為我們以高強度壓迫他們，而且迫得很緊，我們在用球及失控球都有好表現，今場失分只是不幸。」