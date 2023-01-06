西甲｜皇馬乘勇征黃潛 巴塞缺羅拔鬥馬體會

西甲本周末將演2023年第一擊，其中榜首雙雄巴塞隆拿與皇家馬德里分途出擊；「地上最強」巴塞作客火併馬德里體育會、「銀河艦隊」皇馬則會明晚先造訪維拉利爾，高手對決，肯定精彩。

衛冕的皇馬與宿敵巴塞現時同為15戰得38分，但「銀河艦隊」因得失球差不及對手，暫居次席。皇馬剛在西盃作客1比0小勝低組別的卡些連奴，主帥安察洛堤主要給予以夏薩特為首的二線球員，爭取表現機會，可惜受制對手主場差劣的場地質素，皇馬未達練兵之效。賽後，安察洛堤不滿表示：「這根本不是在踢足球，是其他種類運動。身材細小的球員如夏薩特及洛迪高高斯等的發揮均受影響，可幸他們仍能交出水平。」上仗被「肥安」收起的主力如賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞等，今場西甲可望復任正選；但「黃潛艇」非善男信女，目前位列第7，該隊自世盃後復賽，先於聯賽以2比1勇挫華倫西亞，之後西盃大勝，今場有地利，會為皇馬構成一定麻煩。