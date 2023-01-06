西甲｜皇馬乘勇征黃潛 巴塞缺羅拔鬥馬體會

西甲本周末將演2023年第一擊，其中榜首雙雄巴塞隆拿與皇家馬德里分途出擊；「地上最強」巴塞作客火併馬德里體育會、「銀河艦隊」皇馬則會明晚先造訪維拉利爾，高手對決，肯定精彩。
衛冕的皇馬與宿敵巴塞現時同為15戰得38分，但「銀河艦隊」因得失球差不及對手，暫居次席。皇馬剛在西盃作客1比0小勝低組別的卡些連奴，主帥安察洛堤主要給予以夏薩特為首的二線球員，爭取表現機會，可惜受制對手主場差劣的場地質素，皇馬未達練兵之效。賽後，安察洛堤不滿表示：「這根本不是在踢足球，是其他種類運動。身材細小的球員如夏薩特及洛迪高高斯等的發揮均受影響，可幸他們仍能交出水平。」上仗被「肥安」收起的主力如賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞等，今場西甲可望復任正選；但「黃潛艇」非善男信女，目前位列第7，該隊自世盃後復賽，先於聯賽以2比1勇挫華倫西亞，之後西盃大勝，今場有地利，會為皇馬構成一定麻煩。
巴塞攻守戰力大削有隱憂
另邊廂，志切重奪冠軍的巴塞，則會在香港時間周日深夜，到訪萬達大都會球場激鬥馬體會。巴塞復賽首輪僅與同市死敵愛斯賓奴打和1比1，在該仗有上陣的射手羅拔利雲度夫斯基，因就停賽的上訴最終被駁回，將要在今場開始服刑、停賽3場。剛在西盃苦戰至加時晉級的巴塞，今場更要面對防線主力佐迪艾巴坐波監缺陣，攻守戰力大削；相反馬體會的阿根廷世盃冠軍中場迪保羅今場可復出候命，挾近期連勝氣勢，加上一向擅長的鐵血防守，勢令巴塞陷於苦戰。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )