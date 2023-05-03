西甲︱皇馬作客又輸　巴塞再贏一場可封王

西甲聯賽形勢大定，皇家馬德里作客以0:2不敵皇家蘇斯達之後，爭冠對手的巴塞隆拿則以1球小勝奧沙辛拿，下仗作客同市對手愛斯賓奴只要取勝，就可以提早4輪奪標。

首先開賽的巴塞隆拿，面對着作出了9個變動的奧沙辛拿，在魯營球場很快就取得優勢。佐治靴拉度（Jorge Herrando）拉跌準備單刀的柏迪（Pedri），26分鐘就被球證直接紅牌驅逐。然而多打一人的巴塞，無論是拉芬夏比洛尼（Raphinha）的射門，或是法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的助攻及射門，都未能撕破奧沙辛拿防線。直到85分鐘，利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）右路傳中，皮球輾轉落在佐迪艾巴（Jordi Alba）腳下，並由這個34歲老將建功，令巴塞以1球小勝。