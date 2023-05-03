西甲︱皇馬作客又輸　巴塞再贏一場可封王

西甲聯賽形勢大定，皇家馬德里作客以0:2不敵皇家蘇斯達之後，爭冠對手的巴塞隆拿則以1球小勝奧沙辛拿，下仗作客同市對手愛斯賓奴只要取勝，就可以提早4輪奪標。
首先開賽的巴塞隆拿，面對着作出了9個變動的奧沙辛拿，在魯營球場很快就取得優勢。佐治靴拉度（Jorge Herrando）拉跌準備單刀的柏迪（Pedri），26分鐘就被球證直接紅牌驅逐。然而多打一人的巴塞，無論是拉芬夏比洛尼（Raphinha）的射門，或是法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的助攻及射門，都未能撕破奧沙辛拿防線。直到85分鐘，利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）右路傳中，皮球輾轉落在佐迪艾巴（Jordi Alba）腳下，並由這個34歲老將建功，令巴塞以1球小勝。
久保建英倒戈入波
至於周末將與奧沙辛拿在西班牙國王盃決賽爭冠軍，下周又有歐聯四強的皇馬，在巴塞比賽後開賽。球隊的戰意未知是否受影響。不過球隊上半場多次的進攻，都未能威脅到皇家蘇斯達的防線，更在換邊之後失守，艾達米列達奧（Eder Militao）回傳未有察覺，被倒戈的日本國腳久保建英把握機會掃入，47分鐘先落後。而丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）在61分鐘領第2面黃牌被逐，令皇馬需要少打一個。皇蘇之後再由巴倫尼特斯亞（Ander Barrenetxea）窄位射入，令皇蘇主場2:0贏皇馬。
皇馬輸波後，聯賽與巴塞的差距被拉開至14分，兩隊聯賽都只餘5場。因此巴塞在下周日作客同市的愛斯賓奴，而巴塞只要取勝，就可以提早4輪聯賽重奪西甲的冠軍。