西甲︱皇馬作客2:3不敵華歷簡奴　錯失重登榜首機會

爭取衞冕的皇家馬德里，在周一（7日）的西甲聯賽，作客華歷簡奴。在先落後下，一度反先對手，然而球隊之後再被追平。然而之後華歷簡奴憑一個12碼，以3:2擊敗皇馬。

上仗聯賽賽和基羅納，皇馬雖然周中的歐聯大勝，不過在今仗對華歷簡奴也先失守。甘美辛拿（Santi Comesana）把握機會禁區頂起腳建功，在5分鐘為主隊打開紀錄。皇馬要到37分鐘才追平，馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）禁區被拉跌，球證翻看VAR後判12碼，皇馬由莫迪歷（Luka Modric）射入追平。而艾達米列達奧（Eder Militao）在41分鐘接應角球頂入，令皇馬一度反超2:1。只是皇馬的優勢未能帶到完半場，艾華路加西亞（Alvaro Garcia）在44分鐘勁射，令主隊半場前追平2:2。

完半場前被追平

換邊後華歷簡奴有領隊的伊拉奧拿（Andoni Iraola）在61分鐘被逐，不過他們在5分鐘後獲得12碼，丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）禁區內被指手球，球證經VAR後，決定再判12碼，華歷簡奴由查祖（Oscar Trejo）雖然第一次射門被門將泰拔高圗爾斯（Thibaut Courtois）撲出，不過高圖爾斯被證實雙腳踏出白線而要重射，查祖第二次射入，令華歷簡奴再領先至3:2。皇馬之後未能再追平比數，最終以2:3不敵華歷簡奴。皇馬連續兩場失分後，目前在西甲13戰得32分，落後榜首巴塞隆拿2分。