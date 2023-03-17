西甲｜皇馬勢強攻巴塞 國家打吡爭霸戰

西甲香港時間周日深夜將演榜首大戰「國家打吡」，由巴塞隆拿於魯營迎戰宿敵皇家馬德里。「銀河艦隊」剛在歐聯成功「雙殺」利物浦，狀態與士氣回升；為求將聯賽「一哥」巴塞的9分優勢收窄，保住聯賽衛冕希望，今場作客非勝不可。

皇馬剛在歐聯主場以1比0擊敗利物浦，兩回合計以6比2晉級，為球隊一箭定江山是法國王牌射手賓施馬；這位35歲老將賽後更獲選為該仗MVP，將以最佳狀態出戰今場「國家打吡」。皇馬早前一度陷於低潮，聯賽連和，期間的西班牙盃4強首回合更在班拿貝主場0比1不敵巴塞；但隨著近兩場分別於聯賽及歐聯贏波，狀態及時回升，將令今場大戰變得更緊湊。

皇馬主帥安察洛堤剛戰賽後，點名讚賞兩位老將莫迪歷與卻奧斯的演出，認為二人經常能從後場帶波衝出重圍，是球隊贏波關鍵。安帥亦指左閘拿祖費南迪斯成功凍結紅軍王牌前鋒穆罕默德沙拿，亦是致勝要素：「要守住沙拿絕不容易，拿祖交出頂級表現；我選人上陣不只看能力，更重視態度，丹尼施巴路斯與拿祖均把握機會交出最好發揮。」事實上，皇馬周日能否成功制衡巴塞王牌射手羅拔利雲度夫斯基，亦會是這場榜首戰的勝負關鍵。

