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體育
2024-01-04 11:28:28

西甲｜皇馬小勝馬略卡續領榜首　基羅納與馬體會演入球騷（附比賽精華）

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魯迪格為皇馬攻入唯一入球。(路透社)

魯迪格為皇馬攻入唯一入球。(路透社)

西甲的皇家馬德里，在聖誕假前取得領先後，新一年旗開得勝，以1:0小勝馬略卡。而基羅納就在另一邊廂以4:3擊敗馬德里體育會，與皇馬仍然同分，皇馬憑着較佳的對賽領先榜首。

為爭取榜首的優勢，皇馬主場出擊極力希望爭取入球，只是雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的射門不是斜出，就是被門將救出，未能先開紀錄。相反馬略卡的攻勢亦讓皇馬防線一額汗，安東尼奧山齊士（Antonio Sanchez）接應隊友傳中的頭槌僅僅中楣未過白界，而基利拉連（Cyle Larin）把握到皇馬門將未能化解角球機會下射門，只是僅僅斜出，半場雙方互交白卷。

皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社) 皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社) 皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社) 皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社) 皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社) 皇馬主場1:0小勝馬略卡。(路透社)

換邊後馬略卡又有森姆哥斯達（Samu Costa）的遠射中柱。大難不死的皇馬，之後有洛迪高高斯（Rodrygo）近門起腳被門將擋出不遠，但巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）飛頂空門卻中柱。不過皇馬到78分鐘終於打開紀錄，魯迪格（Antonio Rudiger）接應角球，頂入遠柱死角，而皇馬之後也僅憑這一個入球，以1:0小勝馬略卡繼續在榜首領先。

莫拉達帽子戲法馬體會仍輸

至於與皇馬同分的基羅納，就在主場與馬體會大演入球騷。華利尼費南迪斯（Valery Fernandez）2分鐘就為主隊打開紀錄，只是艾華路莫拉達（Alvaro Morata）14分鐘就為馬體會扳平。沙維奧（Savio）及戴利白蘭特（Daley Blind）先後為基羅納取得入球，一度令主隊拉開至3:1，只是莫拉達在44分鐘為馬體會再追一球，之後他在上半場的補時再有入球，只是VAR將入球推翻，半場基羅納領先3:2。下半場莫拉達在54分鐘完成帽子戲法，並為馬體會追平3:3，可是下半場補時伊雲馬田（Ivan Martin）的入球，令基羅納最終贏4:3，以對賽成績較差排聯賽第2。

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