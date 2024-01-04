西甲｜皇馬小勝馬略卡續領榜首　基羅納與馬體會演入球騷（附比賽精華）

西甲的皇家馬德里，在聖誕假前取得領先後，新一年旗開得勝，以1:0小勝馬略卡。而基羅納就在另一邊廂以4:3擊敗馬德里體育會，與皇馬仍然同分，皇馬憑着較佳的對賽領先榜首。

為爭取榜首的優勢，皇馬主場出擊極力希望爭取入球，只是雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的射門不是斜出，就是被門將救出，未能先開紀錄。相反馬略卡的攻勢亦讓皇馬防線一額汗，安東尼奧山齊士（Antonio Sanchez）接應隊友傳中的頭槌僅僅中楣未過白界，而基利拉連（Cyle Larin）把握到皇馬門將未能化解角球機會下射門，只是僅僅斜出，半場雙方互交白卷。