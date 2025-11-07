西甲｜皇馬巴塞 分途求反彈

西甲班霸雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿，周中齊齊在歐聯吃悶棍失分，緊接周日兩軍將會返回聯賽分途作客出戰；「銀河艦隊」作客華歷簡奴，憑今季在本土強勢的演出，相信仍可穩執3分。(球賽11月9日23:15開賽)。巴塞在防線中門大開之下，造訪回勇的切爾達，捧「大」盤較穩。(球賽11月10日04:00開賽)。
皇馬歐聯作客利物浦輸0比1，球隊表現欠佳，能夠逃過大敗，要多得門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)全場作出8次撲救。近期串演右閘的費達歷高華維迪(Federico Valverde)比賽中段傷出，上陣成疑；可幸阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)傷癒，今場可以頂上擔正，大軍仍可排出完整陣容作賽。
皇馬回歸西甲可取華歷簡奴
「銀河艦隊」季內聯賽表現神勇，開季至今11戰10勝1負，鋒線在基利安麥巴比(Kylian Mbappe)帶領下，無堅不摧，攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)傷愈回勇，連續兩場聯賽士哥；對手華歷簡奴上輪西甲吞維拉利爾4蛋，實力無法與國內勁旅相比，皇馬今場穩勝。
另邊廂，今輪西甲壓軸好戲由巴塞隆拿作客切爾達。主隊切爾達西甲取得連捷之餘，聯賽開季11戰2勝7和2負，相當硬淨。相反「地上最強」巴塞近期表現飄忽，近4輪西甲錄得2勝2負，剛戰歐聯更是驚濤駭浪下作客逼和布魯日3比3。
其中巴塞防線表現令人慘不忍睹，多次被布魯日反擊得手，門將施捷斯尼(Szczesny)尾段門前控球失誤更被射入空門，可幸球證最終判對手犯規在先，否則巴塞或已敗走比利時。主帥費歷克(Flick)賽後表示：「我們必須貫徹球隊的足球哲學，絕不會改變踢法，因為我們就是巴塞。」不過，中堅艾利加西亞(Eric Garcia)在歐聯勇戰疑似鼻骨骨折，今場或會缺陣；巴塞繼續以有前冇後踢法作客切爾達，看來勢演入球騷。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析