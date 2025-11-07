西甲｜皇馬巴塞 分途求反彈

西甲班霸雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿，周中齊齊在歐聯吃悶棍失分，緊接周日兩軍將會返回聯賽分途作客出戰；「銀河艦隊」作客華歷簡奴，憑今季在本土強勢的演出，相信仍可穩執3分。(球賽11月9日23:15開賽)。巴塞在防線中門大開之下，造訪回勇的切爾達，捧「大」盤較穩。(球賽11月10日04:00開賽)。

皇馬歐聯作客利物浦輸0比1，球隊表現欠佳，能夠逃過大敗，要多得門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)全場作出8次撲救。近期串演右閘的費達歷高華維迪(Federico Valverde)比賽中段傷出，上陣成疑；可幸阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)傷癒，今場可以頂上擔正，大軍仍可排出完整陣容作賽。