西甲｜皇馬打吡鬥馬體會 莫迪歷賓施馬勇銳

皇家馬德里在香港時間明晚深夜的西甲打吡戰，迎擊馬體里體育會，希望乘大勇的氣勢，再贏一仗，圓滿結束夢幻的2月。

皇馬月初出戰世冠盃前，在西甲敗走馬略卡，但之後全面回勇；世冠盃連勝封王未受考驗、返回聯賽又連捷兼不失一球，上仗更在歐聯作客5比2大破利物浦，躋身8強機會高唱入雲，累計近5戰全勝攻入20球，該仗兩位長青球員，賓施馬及莫迪歷更盡顯功架，贏盡球壇讚賞！皇馬雖然之前傷兵不少，但在名帥安察諾堤的神級調動下，絲毫未受影響；前鋒雲尼斯奧斯祖利亞及金球獎得主賓施馬兩大箭頭，在這5場勝仗各入5球，地位吃重。

安帥點名讚雲尼斯奧斯

安帥上仗賽後更點名大讚巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，並說：「他現在已是世上最具影響力的球員，沒有球員可及得上他的穩定性。」由於巴塞隆拿在周日晚才會作客艾美利亞，只要皇馬先勝出今場打吡戰，便可將巴塞在榜首優勢先收窄至5分。馬體里雙雄上月已在班拿貝球場舉行的西班牙盃8強硬撼，當時皇馬憑賓旗馬及雲尼斯奧斯祖利亞，戰至加時各入1球，3比1反勝對手。除了後衛阿拉巴剛戰歐聯勇戰傷出，今場上陣成疑，其位置或由拿祖費南迪斯頂上，皇馬今場可算夫添出擊。

