西甲｜皇馬捧西盃 安帥：超高士氣迎曼城(多圖)

憑前鋒洛迪高高斯上、下半場各入一球，皇家馬德里在西班牙盃決賽以2比1打敗奧沙辛拿，將以超強士氣返班拿貝主場，在明晚迎戰曼城的歐聯4強首回合大戰。

洛迪高高斯上半場2分鐘已接應巴西同胞雲尼斯奧斯祖利亞傳中球，打開缺口；被看低一線的奧沙辛拿在58分鐘，由中場盧卡斯托路扳平兼攻入今屆個人各項賽事的第1球，但洛迪高高斯在70分鐘協助「銀河艦隊」奠勝，第20度捧走西盃，兼是2014年以來首次。皇馬今屆晉級過程說服力十足，先後淘汰維拉利爾、馬德里體育會及巴塞隆拿。