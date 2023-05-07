西甲｜皇馬捧西盃 安帥：超高士氣迎曼城(多圖)

憑前鋒洛迪高高斯上、下半場各入一球，皇家馬德里在西班牙盃決賽以2比1打敗奧沙辛拿，將以超強士氣返班拿貝主場，在明晚迎戰曼城的歐聯4強首回合大戰。
洛迪高高斯上半場2分鐘已接應巴西同胞雲尼斯奧斯祖利亞傳中球，打開缺口；被看低一線的奧沙辛拿在58分鐘，由中場盧卡斯托路扳平兼攻入今屆個人各項賽事的第1球，但洛迪高高斯在70分鐘協助「銀河艦隊」奠勝，第20度捧走西盃，兼是2014年以來首次。皇馬今屆晉級過程說服力十足，先後淘汰維拉利爾、馬德里體育會及巴塞隆拿。
安帥：班拿貝有12人優勢
皇馬主帥安察諾堤賽後大讚洛迪高高斯銳不可擋、改變戰局之後，不忘多謝眾將說：「我只可說要多謝球會、球員及球迷，我們今夜達成這兩年來贏盡各大賽事的成就，現在將以超高的士氣，迎接周二大戰。我們很接近另一場決賽，屆時將會全力一戰，在班拿貝會有以12人對11人的優勢。」皇馬是上屆聯賽及歐聯盟主，今屆已先後在歐超盃及世冠盃封王。
另一邊廂，奧沙辛拿教練阿拿沙迪賽後熱淚盈眶感謝球迷，在今戰塞維利亞中立場全力打氣，並說：「球迷值得捧盃，我們引以為傲，他們給球隊很大動力。當追平後，我們非常團結，但對手再度領先後，己隊已無以為繼。」現時西甲排第10位的奧沙辛拿，今屆尚餘5場聯賽，仍有機會爭上前列，躋身來屆歐協聯甚至歐霸比賽。