西甲｜皇馬歐聯奪盃功臣重傷收咧 安帥：我們非常憂傷

「我們都非常憂傷。」皇馬主帥安察諾堤(Ancelotti)談及隊中右閘丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)，在完場前一次解圍時，跟對手碰撞令膝部重創，估計要提早收咧時表示。球隊雖然在該仗西甲主場贏波反彈，繼續在爭標路上跟巴塞纏鬥；但「銀河艦隊」的傷兵潮悄然掩至，相信會是安帥最擔心的地方。

抬離場時黯然落淚

皇馬剛戰在聯賽前列大戰，憑中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)及王牌射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，各入一記遠射，2比0氣走維拉利爾。但不幸是先有巴西球星雲尼斯奧斯祖利亞疑似肩傷被換走，但最大打擊是西班牙國家隊正選右翼卡華積，完場前準備大腳解圍時；對手前鋒耶利米賓奴殺到搶球，鏡頭所見卡華積膝部反向扭曲，當場倒地慘叫，抬離場時黯然落淚。慶幸卡華積出事後數小時，社交媒體IG上載自己在病床上自拍的微笑相片，讓球迷稍為安心。