西甲｜皇馬歐聯奪盃功臣重傷收咧 安帥：我們非常憂傷

「我們都非常憂傷。」皇馬主帥安察諾堤(Ancelotti)談及隊中右閘丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)，在完場前一次解圍時，跟對手碰撞令膝部重創，估計要提早收咧時表示。球隊雖然在該仗西甲主場贏波反彈，繼續在爭標路上跟巴塞纏鬥；但「銀河艦隊」的傷兵潮悄然掩至，相信會是安帥最擔心的地方。
抬離場時黯然落淚
皇馬剛戰在聯賽前列大戰，憑中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)及王牌射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，各入一記遠射，2比0氣走維拉利爾。但不幸是先有巴西球星雲尼斯奧斯祖利亞疑似肩傷被換走，但最大打擊是西班牙國家隊正選右翼卡華積，完場前準備大腳解圍時；對手前鋒耶利米賓奴殺到搶球，鏡頭所見卡華積膝部反向扭曲，當場倒地慘叫，抬離場時黯然落淚。慶幸卡華積出事後數小時，社交媒體IG上載自己在病床上自拍的微笑相片，讓球迷稍為安心。
連續有球員長休
不過，安帥賽後記招說：「丹尼爾卡華積膝部嚴重受傷，我們都非常憂傷。事關有些事情近期經常發生，並出現在我們非常重要的球員身上。」皇馬自上季初起，不時有主力球員嚴重受傷長休，現時長期傷兵營包括守將阿拉巴(Alaba)、門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、中場丹尼施巴路斯(Dani Ceballos)及前鋒巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)；而今屆在西甲已交出4入球4助攻的雲尼斯奧斯祖利亞，暫時未知能否代表巴西，在稍後出戰本月世盃外兩輪比賽。
利物浦亦失門將
除了皇馬外，另一歐洲勁旅利物浦，剛戰聯賽贏波亦付出代價，門將艾利臣比加(Alisson Becker)尾段解圍時拉傷腿筋，將要休息數星期，並已退出巴西國家隊本月國際賽的大軍。領隊史諾(Slot)指球隊上周中出戰歐聯後，又匆匆在上周六英超早場出戰，對有關賽程有微言。另外該仗半場被換走的阿根廷中場國腳阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)，史諾指該球員的鼠蹊感覺不妥，未知能否回國出戰國際賽。