西甲｜皇馬衛冕渺茫 安帥：傷心又痛

補時被絕殺，衛冕已渺茫！力圖衛冕西甲的皇家馬德里，在魯營上演的國家打吡，全力求3分，戰至補時卻被巴塞隆拿反擊以2比1絕殺，今年直落被對手3次打敗外，在西甲更被拋開12分，衛冕近乎無望，主帥安察諾堤賽後黯然神傷。

在此「6分波」的爭霸關鍵之戰，主隊巴塞守將朗奴阿拿奧祖早段先擺烏龍，但戰至完半場前已由中場沙治羅拔圖扳平。皇馬後備前鋒馬高阿辛斯奧在81分鐘「食詐胡」，之後繼續搶攻，以求贏波將雙方積分差距收窄至6分，但最終被巴塞戰至補時一次突擊，由後備入替的科特迪瓦中場基斯爾，取得自去夏從AC米蘭加盟後的首球，協助巴塞贏2比1，西甲26輪後，以12分的絕大優勢放甩皇馬，大有機會自2019年後首度封王西甲。

皇馬安帥賽後記招說：「我們進一步被拋離，現在一切變得更困難，但仍會全力戰至最後一仗。我們傷心又痛，但為表現感到自豪，由第一分鐘起至最後，表現全面，但因一個極有可疑的『越位球』而無法贏波，並將這個疑問帶回馬德里。」