西甲｜皇馬要發火贏愛斯賓奴 落後巴塞9分未絕望

近期突然熄「火」的皇家馬德里，明晚香港時間在班拿貝球場迎擊護級分子愛斯賓奴(11/03 21:00)，務必要提升攻力，以求贏波繼續保住西甲衛冕的一絲希望。

皇馬自從歐聯作客5比2大破利物浦後，近3仗攻力突跌watt，包括西班牙盃主場0比1受挫巴塞隆拿，聯賽則先以1比1逼和馬德里體育會，上仗則作客跟貝迪斯互交白卷。3大鋒將賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，期間一球不入，而追平馬體會的一球是靠18歲小將艾華路洛迪古斯，後備出場建功，情況近年少見，並已落後榜首巴塞隆拿9分。

安察諾堤：擔心多過嬲

主帥安察諾堤表示：「我擔心多過生氣，對這支深具質素的球隊，在近3仗不入多過1球，並不正常。球員亦表示失望，己隊必須改善把握能力。」不過安帥對爭標未感絕望，並說：「大局未定，雖然差距9分，但我們要戰鬥到底；我不知道會發生甚麼事，但大家仍有很多比賽，但有一點肯定是己隊要做得更好」

