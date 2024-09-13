西甲｜皇馬誓挫皇蘇 巴塞強鋒「大」戰基羅納

西甲復賽，大戰連場。衛冕的皇家馬德里香港時間明晚深夜，作客實力分子皇家蘇斯達。「銀河艦隊」開季以來表現一般，但為免被宿敵巴塞隆拿進一步拋甩，要打醒精神；撞正今季表現跌watt兼殘陣的皇家蘇斯達，客勝要捧(球賽編號FB0541，9月15日03:00開賽)。

雲尼斯奧斯

皇馬開季4戰2勝2和不敗，但已被4戰全勝的巴塞拋甩4分。該隊之前兩場客場皆失分而回，今場必會格外打醒精神作戰，縱然目前陣內仍有不少傷兵，但大軍勝在人腳充裕可作替補，當中法國左閘費蘭特文迪傷愈，今場可以復出擔正；加上巴西中堅艾達米列達奧早前國際賽受傷，但據報亦有望趕及照常披甲，防線令人放心。

麥巴比望上力 當然，進攻中場祖迪比寧咸繼續養傷，對火力確實有一定影響；然而包括老將莫迪歷與新星巴謙戴亞斯等，在國際賽表現出色，中前場創造力依然極佳。再者，射手基利安麥巴比上仗聯賽「開齋」兼梅開二度，在新東家找到射門鞋後，就是入球保證。

奧耶沙巴爾

反觀皇蘇季初欠運，進攻主力奧耶沙巴爾滿以為波監刑滿，可以復出，卻又在國際賽代表西班牙時受傷，今場休戰。更麻煩是，包括主力右閘咸馬利查奧爾於上仗聯賽十字韌帶重創、中場布里斯文迪則因踎骨骨折要長休；今場殘陣之下，以該隊今季聯賽4戰僅嘗一兼主場兩戰全敗下，無力與皇馬抗衡。

巴塞前線腳風順 另邊廂，「一哥」巴塞隆拿周日晚作客「神奇球隊」基羅納。巴塞開季全勝狀態一流，包括上仗聯賽7比0大炒華拉度列，射手羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼狀態大勇，今場必會繼續狂攻。基羅納近期找回節奏錄得連勝，轉會窗結束前更成功向維拉利爾借用腳風頗順的箭頭哥爾尼維特，火力有保證。兩軍上季兩循環交手都由基羅納以4比2取勝，例演入球騷，今場追「入球」大啱數(球賽編號FB0542，9月15日22:15開賽)。