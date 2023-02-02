西甲｜皇馬鬥冇帥華倫西亞求贏波反彈

西甲近3戰失5分的「銀河艦隊」皇家馬德里，今晚深夜在班拿貝主場迎戰深陷危機的華倫西亞(03/02 04:00)，將是大好良機以在分數上追近「一哥」巴塞隆拿，保持衛冕機會。

皇馬踏入今年表現變得反覆，西超盃決賽被巴塞隆拿痛擊輸1比3、西盃則連贏維拉利爾及馬德里體育會兩大強敵，得以殺入4強，會在下月跟巴塞相遇。但最大問題是「銀河艦隊」今年聯賽3戰已失5分，包括上仗主場悶和皇家蘇斯達，被榜首巴塞在分數上拋開。

不過球隊上下，包括教練安察諾堤毫不擔心。門將泰拔高圖爾斯說：「我們周四要贏波以重拾正軌，一定要繼續向前。」客串左閘的的法國新星卡馬雲加則說：「我們沒有失去信心，因為下一場比賽就要來臨；聯賽漫長，我不會在現階段跟你說，誰會勝出。」陣容上，雲尼斯奧斯祖利亞、賓施馬及洛迪高高斯，仍會合組三叉戟，但上仗僅後備出場的馬高阿辛斯奧及莫迪歷，有望升正，以替球會力爭在班拿貝主場，寫下連續5屆聯賽打敗華倫的佳績。