西甲︱皇馬鬥切爾達　巴塞征皇蘇

西甲本周末繼續大戰連場，其中衛冕的皇家馬德里作客切爾達，在主將卡斯米路備受挖角之際，一條完美中場線或會上演最後探戈(21/8 04:00)。至於開咧首輪意外失分的巴塞隆拿，則會出征皇家蘇斯達，主帥沙維期望新兵羅拔利雲度夫斯基發揮射手本色，領軍得勝。(22/8 04:00）
曼聯垂青卡斯米路
皇馬在開咧首輪有驚無險以2比1反勝升班馬艾美利亞，連同之前歐超盃奪標，開季連勝，狀態理想。今場將是主帥安察諾堤第178次帶領「銀河艦隊」出戰，追上名帥摩連奴，並列皇馬隊史第6位；但「肥安」在皇馬高達73.45%的領軍得勝率，卻已力壓摩連奴的71.91%，貴為隊史勝率最高主帥，真材實料。
「銀河艦隊」今場焦點，是中場球星卡斯米路近日被曼聯垂青，開出高薪挖角；而皇馬據報正考慮放人，事關球隊今夏從法甲找來攔截王曹亞文尼，後者已在上輪西甲登場擔正，展示實力。消息指，「肥安」今場將會讓卡斯米路再與莫迪歷及卻奧斯3位中場線老拍檔合作爭勝，但會否是三人最後合作則不得而知；而前線續有賓施馬領軍，配上雲尼斯奧斯祖利亞與費達歷高華維迪合組3箭頭，將是勝利保證。對手切爾達作續靠老將前鋒伊亞高艾斯巴斯支撐，縱有主場之利，要「偷雞」搶分恐怕不易。
羅拔勢爭西甲開齋
另邊廂，巴塞在首輪主場與華歷簡奴互交白卷後，主帥沙維要想辦法改善成績。一心重奪「地上最強」之位的巴塞，今夏買入不少重量級新兵，暫時仍有中堅祖利安古迪未辦妥註冊，或會缺陣。此外，關於球會賣人消息亦相檔混亂，包括奧巴美揚、法蘭基迪莊與迪比等前程未卜，而新兵包括上仗擔正的中堅安達斯基斯坦臣及翼鋒拉芬夏比洛尼、亦需更多時間融入。
超級射手羅拔利雲度夫斯基，首輪西甲亦未有入波，個人連續7季開咧有「士哥」的走勢斷纜，主帥沙維期望該波蘭射手能提升效率，引領球隊取勝，並說：「他協助球隊壓逼，幫助組織攻勢，各方面也控制得好；但我們需要更高效率，我相信他的入球早晚會來。」巴塞中場重心布斯基斯今場停賽，而對手皇蘇在首輪以1比0打敗卡迪斯，士氣上佳；今季買入的「日本美斯」久保建英上仗射入靚波，主場布陣，將會給予巴塞極大麻煩。
2022/23西甲第2輪賽程(周六/日)
8月20日
23:30 奧沙辛拿 VS 卡迪斯
8月21日
01:30 馬略卡 VS 貝迪斯
04:00 切爾達 VS 皇家馬德里
23:30 畢爾包 VS 華倫西亞
8月22日
01:30 馬德里體育會 VS維拉利爾
04:00 皇家蘇斯達 VS 巴塞隆拿