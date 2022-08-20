西甲︱皇馬鬥切爾達　巴塞征皇蘇

西甲本周末繼續大戰連場，其中衛冕的皇家馬德里作客切爾達，在主將卡斯米路備受挖角之際，一條完美中場線或會上演最後探戈(21/8 04:00)。至於開咧首輪意外失分的巴塞隆拿，則會出征皇家蘇斯達，主帥沙維期望新兵羅拔利雲度夫斯基發揮射手本色，領軍得勝。(22/8 04:00）

曼聯垂青卡斯米路

皇馬在開咧首輪有驚無險以2比1反勝升班馬艾美利亞，連同之前歐超盃奪標，開季連勝，狀態理想。今場將是主帥安察諾堤第178次帶領「銀河艦隊」出戰，追上名帥摩連奴，並列皇馬隊史第6位；但「肥安」在皇馬高達73.45%的領軍得勝率，卻已力壓摩連奴的71.91%，貴為隊史勝率最高主帥，真材實料。

「銀河艦隊」今場焦點，是中場球星卡斯米路近日被曼聯垂青，開出高薪挖角；而皇馬據報正考慮放人，事關球隊今夏從法甲找來攔截王曹亞文尼，後者已在上輪西甲登場擔正，展示實力。消息指，「肥安」今場將會讓卡斯米路再與莫迪歷及卻奧斯3位中場線老拍檔合作爭勝，但會否是三人最後合作則不得而知；而前線續有賓施馬領軍，配上雲尼斯奧斯祖利亞與費達歷高華維迪合組3箭頭，將是勝利保證。對手切爾達作續靠老將前鋒伊亞高艾斯巴斯支撐，縱有主場之利，要「偷雞」搶分恐怕不易。