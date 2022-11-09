西甲︱碧基利雲杜夫斯基齊領紅　巴塞險勝奧沙辛拿榜首拉開5分

上周宣布退役的巴塞隆拿中堅碧基（Gerard Pique），因為球隊的兵源緊絀而延遲在對奧沙辛拿的賽後才掛靴。只不過他最後還是沒法上陣，半場被球證驅逐，而巴塞的射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）亦因為上半場領2面黃牌被逐，不過巴塞仍以2:1擊敗奧沙辛拿，在聯賽榜拉開至5分，但多打一場。

因為祖利斯古迪（Jules Kounde）的受傷，碧基在領隊沙維遊說下，本來為巴塞再效力多一場。在作客奧沙辛拿的一仗，碧基先列後備，巴塞有6分鐘就先失守，大衛加西亞（David Garcia）接應角球頂入，令主隊早段取得領先。巴塞之後更要打少個，利雲杜夫斯基因為被指用手肘打中對手，在31分鐘領第2面黃牌被逐。而半場時，碧基亦走向球證與其爭吵，結果碧基未上陣已被紅牌驅逐。賽後，利雲杜夫斯基與碧基在更衣室合照。

不過少打一人的巴塞，在48分鐘柏迪（Pedri）禁區內補中，先為巴塞追平。拉芬夏比洛尼（Raphinha）85分鐘接應法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的長傳，禁區頂頭槌笠入，戲劇性為巴塞反勝2:1，而巴塞亦成功守住這個紀錄完場。贏波的巴塞以37分領先，與次席的皇家馬德里拉開至5分的差距，不過巴塞仍多打一場。