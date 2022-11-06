西甲｜碧基含淚告別：愛巴塞才離開(多圖)

効力15年共上陣616場的巴塞隆拿忠臣碧基(Gerard Pique)，在魯營錄得今屆最高入座率的92,605人觀戰下，正選上陣協助球隊2比0打敗艾美利亞後，於主場作深情告別。

今場戴上隊長臂章的碧基，賽前在兩名兒子陪同下，加上全隊穿上其3號波衫進場；球隊並在早段獲得一記12碼，雖然全場球迷大叫碧基主射，但碧基指向王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基主踢，結果後者的「窒步式」卻擦柱彈出，主隊上半場亦狂攻對手不果。可幸主隊始終技高一籌，最終以兩球挫對手，無損碧基今場「告別派對」的雅興。碧基在82分鐘後被換走的中堅碧基，含淚逐一跟隊友、教練沙維及後備席擁抱告別。

傳碧基未來將競逐巴塞會長

這位35歲的西班牙一代名將，在08年由曼聯轉會巴塞効力至今，幾乎贏盡所有大賽錦標，他賽後說：「我生在巴塞，死也會在這裡。當你年紀漸大，便意識到要為所愛的放手，我深信將來會重返。我愛巴塞，所以才考慮離開，但不是說再見。」據報原本跟巴塞合約至2024年的碧基，連同年初減薪，自願放棄接近5,000萬歐元人工；令球會可騰出薪酬空間，大大減輕財政壓力，有傳碧基未來會競逐巴塞會長一職。