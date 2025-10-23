西甲｜維拉利爾批評取消海外賽　對球隊欠尊重

西甲海外賽事一波三折，在承辦賽事的公司宣布延期之後，參賽球隊的維拉利爾終於開腔，批評將賽事取消是對球隊有欠尊重的決定。

原定在12月20日西甲會在美國的邁亞密，安排歐洲主流聯賽首次的海外賽事，由維拉利爾對巴塞隆拿。不過日前賽事的承辦單位指，因應西班牙國內問題，決定取消這場比賽安排。有關消息是在維拉利爾對曼城的比賽前不久公布，黃色湣水艇原本在今日（23日）舉行會議，討論在缺乏溝通及安排欠佳下退出比賽。球會在聲明批評：「維拉利爾希望表達出，對西甲賽會差劣的比賽管理，令比賽不能在美國舉行深表不滿。」