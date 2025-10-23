西甲｜維拉利爾批評取消海外賽　對球隊欠尊重

西甲海外賽事一波三折，在承辦賽事的公司宣布延期之後，參賽球隊的維拉利爾終於開腔，批評將賽事取消是對球隊有欠尊重的決定。
原定在12月20日西甲會在美國的邁亞密，安排歐洲主流聯賽首次的海外賽事，由維拉利爾對巴塞隆拿。不過日前賽事的承辦單位指，因應西班牙國內問題，決定取消這場比賽安排。有關消息是在維拉利爾對曼城的比賽前不久公布，黃色湣水艇原本在今日（23日）舉行會議，討論在缺乏溝通及安排欠佳下退出比賽。球會在聲明批評：「維拉利爾希望表達出，對西甲賽會差劣的比賽管理，令比賽不能在美國舉行深表不滿。」
他們表示：「球隊在對曼城比賽開始幾分鐘前收到西甲的電話，說比賽被取消。然而，這些資訊屬於保密性質，雙方將尋找最佳時機進行溝通。幾分鐘後，令球隊驚訝的是，西甲已決定單方面發表聲明，宣布取消一場對球會如此重要的比賽，這充分說明西甲聯賽對球會完全不尊重，也缺乏敏感及同理心。」維拉利爾表示，他們原本打算為季票持有人不能看到對巴塞的賽事而作出賠償，並提供免費行程前往美國。維拉利爾又表明，這本來是聯賽一個重要的機會：「維拉利爾對於西甲作為組織者，沒有好好管理好比賽，令西甲賽事不能在邁亞密舉行感到遺憾。這是一次好機會，讓球會以及西甲聯賽有國際性的發展。」