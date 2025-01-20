西甲｜維拉利爾欠銳鬥馬略卡

今晚西甲中上游大戰，維拉利爾主場迎戰馬略卡。「黃潛」近期聯賽表現不濟，鋒線受傷兵問題影響，防守也一直未能找到理想組合，聯賽勝率低迷，要贏歇冬前在聯賽錄連勝的馬略卡恐有心無力，「讓球主客和」[+1]客勝博得過。(球賽編號FB6264，1月21日04:00開賽) 歇冬後重開第一輪西甲，維拉利爾作客1球飲恨皇家蘇斯達腳下，近7場聯賽只得1勝3和3負，狀態處低谷。球隊鋒線近期只靠泰亞奴巴利(Thierno Barry)支撐，主帥馬些連奴上仗聯賽要把中場柏比古爾推前作雙箭頭，但效果一般。幸黃潛近日獲好消息，前鋒艾約斯佩雷斯及尼高拉斯比比已傷愈復操，但據報只有前者可趕及復出。

此外，黃潛今季的防線表現欠佳，至今聯賽19戰失31球，跟不少下游球隊相若。馬些連奴上仗聯賽不惜安排重傷休戰約一年後、上月才復出的祖安科夫(Foyth)首度擔正，與小將甘華拿(Kambwala)合組雙中堅，但暫時難以過信。

馬略卡不可輕視 馬略卡歇冬前聯賽連贏基羅納與基達菲，今季聯賽表現令人喜出望外。雖然踏入新一年，馬略卡先後在西班牙盃及西超盃敗陣出局，但更令該隊在聯賽下半季積極爭佳績，以求搶得歐戰資格。考慮到馬略卡近兩次造訪維拉利爾，錄得1勝1和佳績，今場成冷門一方，未可輕視。