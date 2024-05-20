西甲｜維拉利爾索洛夫入四粒　4:4迫和冠軍皇家馬德里（附比賽精華）

西甲聯賽雖然已經大定，不過已奪冠軍的皇家馬德里，在作客中游的維拉利爾，卻是在領先4:1之下，被對手迫和4:4，而黃色潛水艇的挪威射手阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）今場為球隊取得全部4個入球，讓他一下子升上聯賽射手榜首位。
對於兩支球隊其實沒有影響的比賽，皇馬既已成為聯賽冠軍，而維拉利爾也無力爭取歐洲賽的席位。因此皇馬讓一些年輕球員上陣吸取經驗，並在14分鐘先由艾達古拿（Arda Guler）取得領先。而祖斯奴（Joselu）在30分鐘為皇馬拉開至2:0。然而索洛夫先在39分鐘為黃潛力追回一球。皇馬卻在1分鐘後由盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）再拉開比分，加上古拿補時再建一功，半場皇馬其實領先至4:1。
安察洛堤：目標不是分數
然而換邊只3分鐘，維拉利爾迅速由索洛夫回敬一球，這位挪威前鋒之後更在52及56分鐘再取得入球，僅17分鐘時間攻入4球，令維拉利爾追平4:4。而之後的比賽，兩隊未有再取得入球，以4:4結束賽事。賽後皇馬主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）表示：「我們目標不是分數，因為我們不需要，我們目標是打場有強度，掌握到節奏的比賽，以及避免受傷，一切都很完美。」他又指：「我不擔心之後的歐聯決賽，這是一場很開放的比賽，可能我們失球比應該的多，不過這也可以，這改變不了最終的任何事，而我們進攻做得很好。」
至於索洛夫，在今場取得4個入球之後，以23分升上西甲的射手榜首位，比第2的杜夫比克（Artem Dovbyk）多2球，也較皇馬的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）多4球。