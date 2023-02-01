西甲｜羅拔復出添火力 巴塞乘勇征貝迪斯

近3戰聯賽全勝1比0、提早成為西甲冬季冠軍的「一哥」巴塞隆拿，周三香港時間深夜西甲補賽作客貝迪斯(02/02 04:00)，將有「雙鋒」包括王牌羅拔利雲度夫斯基及費倫托利斯停賽復出，可增強火力，延續今年強勁走勢。

巴塞隆拿已寫下近13場不敗佳績，上月更連挫貝迪斯及皇家馬德里，捧走西超盃；而近3場聯賽亦先後以「1比0」打敗基達菲、皇家蘇斯達及基羅納，現領先近3戰失5分的皇家馬德里5分。最大意義是提早一輪成為冬季冠軍，是近3屆首次；對上2屆的冬季冠軍皇馬及馬體會，都能成為終極王者。另外，巴塞西盃準決賽抽籤，碰巧要早遇皇馬；另一邊廂，奧沙辛拿對畢爾包。

說回今場西甲鬥貝迪斯，巴塞前鋒奧士文尼迪比利上仗西甲早段拉傷大腿離場，估計要休息3周，但今屆聯賽已入13球、居射手榜首位的羅拔利雲度夫斯基，停賽3場後復出，聯同另一波監期滿的前鋒費倫托利斯，可供教練沙維調動。至於近期表現獲好評的丹麥中堅安達斯基斯坦臣及烏拉圭朗奴阿拿奧祖握守中路，可為門將達史特根分憂。