西甲｜耶馬爾梅開二度領巴塞隆拿挫基羅納　馬德里體育會輕取華倫西亞

巴塞隆拿在西甲繼續保持全勝領先。在作客基羅納的比賽，巴塞憑新星的耶馬爾（Lamine Yamal）梅開二度，協助球隊大勝4:1。至於今季大手增兵的馬德里體育會，亦以3:0輕取華倫西亞。

上屆在西甲以黑馬姿態最終取得聯賽第3的基羅納，在面對今季再增兵重建的巴塞。17歲的西班牙新星耶馬爾30分鐘在前場搶得對手腳下球，單刀為巴塞取得領先。7分鐘後巴塞的罰球攻勢，省中利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）回後，耶馬爾催前為球隊領成2:0。換邊不過2分鐘，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）再為巴塞拉開比數，加上柏迪（Pedri）64分鐘再下一城，令巴塞領先至4球。而基羅納由史度安尼（Cristhian Stuani）「破蛋」，加上巴塞補時有費倫托利斯（Ferran Torres）的魯莽犯規領紅牌，讓巴塞最終以4:1取勝。