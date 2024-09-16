西甲｜耶馬爾梅開二度領巴塞隆拿挫基羅納　馬德里體育會輕取華倫西亞

巴塞隆拿在西甲繼續保持全勝領先。在作客基羅納的比賽，巴塞憑新星的耶馬爾（Lamine Yamal）梅開二度，協助球隊大勝4:1。至於今季大手增兵的馬德里體育會，亦以3:0輕取華倫西亞。
上屆在西甲以黑馬姿態最終取得聯賽第3的基羅納，在面對今季再增兵重建的巴塞。17歲的西班牙新星耶馬爾30分鐘在前場搶得對手腳下球，單刀為巴塞取得領先。7分鐘後巴塞的罰球攻勢，省中利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）回後，耶馬爾催前為球隊領成2:0。換邊不過2分鐘，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）再為巴塞拉開比數，加上柏迪（Pedri）64分鐘再下一城，令巴塞領先至4球。而基羅納由史度安尼（Cristhian Stuani）「破蛋」，加上巴塞補時有費倫托利斯（Ferran Torres）的魯莽犯規領紅牌，讓巴塞最終以4:1取勝。
基羅納主帥稱耶馬爾有美斯級數
基羅納的主帥米高（Michel）賽後就大讚對手的耶馬爾：「拉米尼（耶馬爾）是與眾不同的。對我已言，他在17歲之時已是世上最佳的球員之一1。這很難想像在美斯（Lionel Messi）之後有另一個的出現，不過我希望拉米尼保持進步，因為他是可以達到那水準的球員。」
至於今季大力增兵的馬體會，在主場面對華倫西亞。上半場39分鐘先有以3,300萬英鎊從車路士加盟的英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher）建功取得領先，而下半場球隊再由基沙文（Antoine Griezmann）拉開比數，加上從曼城來投的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）補時再下一城，令球隊以3:0大勝。巴塞目前在西甲5戰全勝領先，而馬體會與皇家馬德里及維拉利爾同得11分，當中馬體會的得失球較佳排第2。