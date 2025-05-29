西甲｜耶馬爾續約巴塞有段溫馨故事 嫲嫲唔在場一度拒簽。

巴塞隆拿與17歲超新星耶馬爾（Lamine Yamal）續約至2031年，但原來當中還有一段溫馨故事，從中可見耶馬爾非常重視家人。

話說在準備簽下新合約之際，耶馬爾突然發現祖母不在場，隨即表示：「如果祖母不在合照中，這份合約就不能簽。」

父母離異 自幼被嫲嫲照顧

原來耶馬爾自三歲父母便離異，之後一直跟著嫲嫲Fatima生活，由她悉心照顧及陪伴成長，是耶馬爾非常重視的家人。

這份新合約將令耶馬爾效力巴塞隆拿至2031年，屆時他僅24歲。由於他目前仍未成年，因此該合約屬預先簽署形式，待他7月滿18歲時才正式簽訂，並由 Fatima 親自見證。這份合約的解約金高達10億歐元。