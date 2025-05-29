西甲｜耶馬爾續約巴塞有段溫馨故事　嫲嫲唔在場一度拒簽。

巴塞隆拿與17歲超新星耶馬爾（Lamine Yamal）續約至2031年，但原來當中還有一段溫馨故事，從中可見耶馬爾非常重視家人。
話說在準備簽下新合約之際，耶馬爾突然發現祖母不在場，隨即表示：「如果祖母不在合照中，這份合約就不能簽。」
父母離異 自幼被嫲嫲照顧
原來耶馬爾自三歲父母便離異，之後一直跟著嫲嫲Fatima生活，由她悉心照顧及陪伴成長，是耶馬爾非常重視的家人。
這份新合約將令耶馬爾效力巴塞隆拿至2031年，屆時他僅24歲。由於他目前仍未成年，因此該合約屬預先簽署形式，待他7月滿18歲時才正式簽訂，並由 Fatima 親自見證。這份合約的解約金高達10億歐元。
Fatima 於1990年從摩洛哥移居西班牙，當時帶同五名子女一同來到巴塞隆拿，其中包括耶馬爾的父親。耶馬爾加入巴塞後，曾提出要為嫲嫲買屋改善生活，卻被Fatima 卻婉拒了，堅持繼續住在平民區 Rocafonda，亦即巴塞隆拿北部沿海一帶的勞工階層社區。耶馬爾至今仍以 Rocafonda 為榮，每當入球時，都會用雙手做出「304」這一郵區編號以示紀念。
耶馬爾入球慶祝不忘「平民區」
去年於德國舉行的歐洲國家盃賽事中，耶馬爾成為賽事史上最年輕出場球員，並於對法國的4強戰中攻入全場最佳入球。然而，由於當地勞工法規限制18歲以下未成年球員，晚上8時後不得工作，因此他在賽事中的上場時間亦受限。
去年，耶馬爾亦成為史上最年輕金球獎提名者，雖然未能勝出，但他年青大把世界，加上今年表現亮麗，很大機會成為新一屆的金球獎得主。
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