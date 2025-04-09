西甲｜耶馬爾談飛躍成長：好似打實況足球！

「我一向都相信巴塞隆拿。」當被問到現在談三冠會否太早時，耶馬爾向《ESPN》直言：「從季初開始，我的目標就係贏盡所有冠軍。所以，如果可以爭三冠當然要爭。依家都一樣，不是自信過頭，而是要對自己有信心。」

巴塞隆拿新星耶馬爾（Lamine Yamal）近日接受《ESPN》訪問，表示其職業生涯簡直似打機《實況足球》（PES）一樣。這名17歲新星今季貢獻13個入球及19次助攻，協助巴塞在3條戰線仍保有爭冠機會。巴塞目前以4分優勢領先西甲，還將在4月26日與皇馬爭奪西班牙國王盃冠軍，並於周四（10日）凌晨3時主場迎戰多蒙特，展開歐聯八強首回合。

「如果你踏入球場時諗住其他隊會贏，我不明白仲上陣踢波的原因。巴塞曾經贏過三冠（2009年及2015年），希望可以再試一次。」

耶馬爾在兩年前以15歲之齡為巴塞上演處子戰，之後成為西甲及歐聯淘汰賽史上最年輕入球球員、西班牙國家隊史上最年輕上陣及入球紀錄保持者，去年更是勇奪歐國盃冠軍功臣。

他形容足球上的成長如夢似幻：「到現時都覺得一切就像做夢一樣，西班牙盃決賽、今個月的『國家打吡』決賽、明年世盃……一切都好似夢境，就像我玩《實況足球》（PES）。太誇張，有時回家都會想：『嘩，我剛剛踢完歐國盃決賽……』，不可思議。」

耶馬爾稱踢波無壓力 只需要享受

耶馬爾續道︰「我沒有壓力，只專注享受比賽，不會想太多明天做乜。當然知道自己係為巴塞踢波，明白有一份責任，但唔會被壓力困擾。踢波與享受就足夠。」

更令人驚訝的是，耶馬爾已迅速成為巴塞及西班牙國家隊的主力。他今季已在各項賽事為巴塞上陣3,448分鐘，隊中僅次於祖利斯古迪（Jules Kounde）、柏迪（Pedri）及拉芬夏比洛尼（Raphinha），而且近21場比賽全部正選上陣。

年紀輕輕便有如此上陣量，外界一直有聲音希望他獲得更多輪換休息，但耶馬爾表示自己的身體狀態相當理想。