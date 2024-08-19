西甲｜艾華利斯新征途 馬體會圖強穩破「黃潛」

馬體會對上一次稱霸西甲是2020/21球季，之後3季得兩季一殿成績。球會今夏終下定決心提升實力，其中買入上季西甲射手榜次席的阿歷山大索洛夫(Sorloth)，此子今戰將倒戈必搏命；由皇家蘇斯達來投的歐國盃冠軍中堅拿洛文特(Normand)亦具頂級質素。

近季在西甲缺乏爭霸能力的馬德里體育會，今夏似要發憤圖強，近期一口氣斥資過億歐元引入3名世界級球星，向擂台躉皇家馬德里與巴塞隆拿下戰書。馬體會野心勃勃，今晚作客戰力一般的維拉利爾，不難打響頭炮，客勝熱捧。(球賽編號FB9160，8月20日03:30開賽)

更耀眼是「盃王」祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)登陸西甲，他近年隨曼城及阿根廷出賽幾乎贏盡各大錦標；如今為證明自己離開曼城，可顯鬥心。24歲的艾華利斯上屆英超入11球，投入新東家操練接近一周，今場候命上陣。

「黃潛」維拉利爾上季在西甲排第8，今夏出手最豪只是以1,000萬歐元簽入曼聯小將中堅甘華拿(Kambwala)，大軍實力未見提升；近3場季前球會賽不勝，今場縱主場出擊，只怕繼上屆聯賽被「雙殺」後，再被對手剋制。

同晚早場兩支升班馬華拉度列與愛斯賓奴交手。兩軍近3次對戰，愛斯賓奴2勝1和未逢敗績，今場作客有力坐和望贏(球賽編號FB9163，8月20日01:00開賽)。