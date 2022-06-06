西甲︱華拉杜列升班　大哨決定踩500公里單車「找數」

前巴西國腳的朗拿度（Ronaldo）在2018年收購了西班牙球會華拉杜列51%的股權，成為這支西班牙球會的班主。而這支西乙球會今季以聯賽亞軍，取得重返西甲的資格。而朗拿度早前承諾，球會重返甲組就會到天主教聖地的聖地牙哥迪甘普斯特拉（Santiago de Compostela），雖然「大哨」目前捧着大肚腩，但他決定遵守承諾，以單車完成這500公里的道路。

目前已是華拉杜列單一最大股東的朗拿度，早前就許下承諾，指球隊重返甲組就會走去聖地牙哥迪甘普斯特拉。已45歲捧着一個大肚腩的「大哨」表示：「我承諾過我們回來，我就會去聖地牙哥迪甘普斯特拉。我會以踩單車去完成，因為我已經走不了。我與太太星期日就離開華拉杜列，去以單車完成這旅程。」

大哨表示，計劃與太太每日進行數十公里的路程，直到目的地。而他們周日(5日)就從華拉杜列主場出發，前往500公里外的聖地牙哥迪甘普斯特拉。他表示：「這將會非常美麗。我知道體能上可能會受挑戰，不過這會是一場難忘的經驗。」大哨完成首日旅程後，就有Instagram上載躺在酒店床上的影片表示自己很累。

聖地牙哥迪甘普斯特拉是天主教的一個聖地，相傳是耶穌12門徒的大雅各安葬之地，因此自中世界以來就有不少人從法國及西班牙前往朝聖。