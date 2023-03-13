西甲︱被指曾賄賂球證委員會副主席　巴塞藉VAR擊敗畢爾包

西甲榜首的巴塞隆拿，早前被指向西甲球證委員會的副主席提供金錢，被當局以貪污作出追究，對手的皇家馬德里表示支持。而這支榜首球隊，在周日（12日）的聯賽，兩度藉VAR的裁決，得以1:0作客擊敗畢爾包。
西班牙的法院，在上周五的收到一個檢控，指巴塞涉及貪污、違反誠信以及虛報業務紀錄。指巴塞向西班牙球證委員會副主席的Jose Maria Enriquez Negreira支付840萬歐元，讓球隊獲得有利的球證判決，巴塞雖然否認有關的指控。不過皇馬在周日就舉行高層會議討論事件，並表示會支持有關的指控。
畢爾包入球被VAR推翻
在面對貪腐醜聞的巴塞，今仗面對畢爾包並不輕鬆，上半場魯爾加西亞（Raul Garcia）接應角球頭槌中柱。到補時階段，巴塞由拉芬夏比洛尼（Raphinha）打開紀錄，不過他的入球需要經過VAR的複檢，球證之前指雖然巴塞有球員在越位位置，但不影響入球有效。
換邊後，主隊的畢爾包有多次的機會，只是達史特根（Marc-Andre ter Stegen）為巴塞化解多次的攻門。然而畢爾包在87分鐘，伊拿基威廉斯（Inaki Williams）的一次突破，單刀為畢爾包追平，不過VAR之後指畢爾包球員因為手球在先，而入球無效。最終巴塞以1:0擊敗畢爾包，在聯賽保持與皇馬的9分差距。