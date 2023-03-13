西甲︱被指曾賄賂球證委員會副主席　巴塞藉VAR擊敗畢爾包

西甲榜首的巴塞隆拿，早前被指向西甲球證委員會的副主席提供金錢，被當局以貪污作出追究，對手的皇家馬德里表示支持。而這支榜首球隊，在周日（12日）的聯賽，兩度藉VAR的裁決，得以1:0作客擊敗畢爾包。

西班牙的法院，在上周五的收到一個檢控，指巴塞涉及貪污、違反誠信以及虛報業務紀錄。指巴塞向西班牙球證委員會副主席的Jose Maria Enriquez Negreira支付840萬歐元，讓球隊獲得有利的球證判決，巴塞雖然否認有關的指控。不過皇馬在周日就舉行高層會議討論事件，並表示會支持有關的指控。