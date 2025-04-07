西甲｜西維爾球迷抗議令比賽一度中斷　馬德里體育會收窄榜首差距

西甲聯賽周日（6日）西維爾主場對馬德里體育會的賽事，一度因為球迷抗議中斷。而馬體會最終以2:1擊敗對手，加上周日巴塞隆拿失分，令馬體會收窄與巴塞距離至7分。

西維爾的球迷在對馬體會前，已在球場外開始進行抗議，在下半場的時候，於北看台的球迷舉起黃色的卡紙作為「黃牌」，並高喊現時球會主席卡拉斯高（Jose María del Nido Carrasco）的別名祖利亞（Junior），要求他退位，並將卡紙投擲入場，令球證一度中止比賽。在經過球場職員清理及呼籲球迷不要再投擲東西後，比賽恢復。卡拉斯高在近年多次與他的父親，西維爾前主席的比拿雲迪（Jose María del Nido Benavente）出現爭拗，有指作為球會大股東，比拿雲迪有意復出。