西甲｜西維爾球迷抗議令比賽一度中斷　馬德里體育會收窄榜首差距

西甲聯賽周日（6日）西維爾主場對馬德里體育會的賽事，一度因為球迷抗議中斷。而馬體會最終以2:1擊敗對手，加上周日巴塞隆拿失分，令馬體會收窄與巴塞距離至7分。
西維爾的球迷在對馬體會前，已在球場外開始進行抗議，在下半場的時候，於北看台的球迷舉起黃色的卡紙作為「黃牌」，並高喊現時球會主席卡拉斯高（Jose María del Nido Carrasco）的別名祖利亞（Junior），要求他退位，並將卡紙投擲入場，令球證一度中止比賽。在經過球場職員清理及呼籲球迷不要再投擲東西後，比賽恢復。卡拉斯高在近年多次與他的父親，西維爾前主席的比拿雲迪（Jose María del Nido Benavente）出現爭拗，有指作為球會大股東，比拿雲迪有意復出。
西維爾在這場聯賽7分鐘由盧斯安艾高美（Lucien Agoume）打開紀錄，不過祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）29分鐘射入12碼為馬體會扳平。加上柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）下半場的入球，馬體會以2:1反勝西維爾。由於同日巴塞隆拿與貝迪斯踢平1:1，之前一日又有皇家馬德里不敵華倫西亞，令馬體會與巴塞收窄至7分，而與皇馬僅差3分。